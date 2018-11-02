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Okulda çorba içen 60 öğrenci zehirlendi

Okulda çorba içen 60 öğrenci zehirlendi
Okulda çorba içen 60 öğrenci zehirlendi

Şanlıurfa'da okulda ikram edilen çorbadan içen yaklaşık 60 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Akın akın geldiler! Hepside aynı şikayetle... - Foto Galeri

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, sabah saat 09.30 sıralarında okuldaki öğrencilere çorba ikram edildi. Kısa süre sonra öğrencilerde karın ağrısı, kusma şikayeti başlayınca çorba ikramı durdurularak sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırdı. Bazı öğrencilerin ise özel araçlarla hastaneye götürüldükleri belirtildi. Öğrencilerin kesin zehirlenme nedenlerinin araştırıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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