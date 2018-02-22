Diğer
Kategoriler

Okulda fenalaşan minik Ecrin'in şok ölümü

Adana'da ilkokul 1. sınıf öğrencisi kız, okulda öğle yemeğinin ardından fenalaşarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Okulda fenalaşan minik Ecrinin şok ölümü

22 Şubat 2018 11:34

Alınan bilgiye göre, dün özel bir okulda meydana gelen olayda Esra ve Kazım Gür çiftinin tek çocukları ilkokul 1. sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı (7), okulda öğle yemeğinin ardından birden rahatsızlandı. İlk müdahalesi okulun doktoru tarafından yapılan Ecrin, çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Esra ve Kazım Gür çifti, kızlarının ani ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Okul yönetimi ve sınıf arkadaşları da Ecrin Nazlı'nın ölümüyle şok oldu.

Esra ve Kazım Gür çiftinin 7 yıl önce tüp bebek yöntemiyle ikiz kızları olduğu, bebeklerden birinin doğumdan 3 gün sonra öldüğü öğrenildi. Ecrin Nazlı Gür'ün cenazesi, 3 günlükken ölen ikizinin yanına defnedildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç