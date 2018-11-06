Okulda hepatit paniği

Merkeze bağlı Kepenek Köyü İlköğretim Okulunda rahatsızlanan 28 öğrenci, geçen hafta Muş Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Öğrencilere bulaşan hepatit A virüsünden tedirgin olan veliler, çocuklarını okula gönderme noktasında tedirginlik yaşıyor. 300 öğrenci kapasiteli Kepenek Köyü İlköğretim Okuluna gelen öğrenci sayısı ise, yaşananlardan dolayı 100'ü bulmuyor.

Okulda eğitim görmeye devam eden öğrencilerden Maviş Kalır, hastalandıkları için arkadaşlarının okula gelmediğini ifade ederek, bazı arkadaşlarının ise korktuklarından dolayı okula gelmediğini söyledi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Köy Muhtarı Nurettin Arslan ise, bulaşıcı bir hastalık olduğunu kaydederek, “Bu nedenle öğrencilerin okula gitmesi biraz tedirginlik oluşturuyor. Öğrencilerde bu nedenden dolayı okula gidemiyor. Bu konuda Muş Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün gerekli önlemi alması önemlidir” dedi.

SU DEPOLARINDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köyün su deposunda temizlik çalışması başlatıldığını ifade eden Muhtar Arslan, “Şu anda su depomuzda İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinden gelen ekipler temizlik yapıyor. Depodaki pislik temizlenerek klor atılacak. Buradaki deponun temizlenmesinin ardından okulunda su deposunda temizlik çalışmasına geçilecek” diye konuştu.

“TEDİRGİNLİK GEREKTİRECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ise, “Kepenek köyümüzde öğrencilerin içtikleri sudan zehirlenmesi ile ilgili bir durum hasıl oldu. İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yapmış olduğumuz denetimlerde, çocukların içmiş olduğu suda herhangi bir zehir bulunamadı. Bu anlamda velilerimizin tedirginlik duymalarını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla okullarına devam edebilirler. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili ekipler kontrol ve denetimlerini sürekli yapıyorlar. Bundan sonrada öğrencilerin okula devam etmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, bazı öğrencilerin hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Uğur Ulu