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Okulda intihar eden kızın babası: Ölümünde şaibe var

Beyoğlu'nda okuduğu lisenin camından atlayarak intihar eden Nazan Köse son yolculuğuna uğurlandı. Baba Aydın Köse, ”Kış vakti camın açık olması, orada her hangi bir nöbetçi öğretmenin olmaması aklıma türlü türlü senaryolar getiriyor. Kızımın ölümünde şaibe var. Ben öyle görüyorum" dedi.

Okulda intihar eden kızın babası: Ölümünde şaibe var

15 Kasım 2017 16:19
Okulda intihar eden kızın babası: Ölümünde şaibe var - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlun Fındıklı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi pencereden atlayarak intihar etmişti. Genç kız için bugün Kağıthane'de bulunan Çağlayan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine genç kızın ailesi başta olmak üzere yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Genç kızın tabutunun üzerine kırmızı eşarp örtüldüğü görüldü. Törende taziyeleri kabul eden Köse ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Anneanne Aysel Koçan'ın ise, “Ceylanın diye sevdim. Benim ceylan gözlüm diye sevdim ama bundan böyle benim açmamış gülüm olacak” sözleri yürekleri dağladı.

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"Kızımın ölümünde şaibe var"
Cenaze töreninde konuşan Baba Aydın Köse,“Buradan bütün savcılıklara ve bütün yetkililere sesleniyorum. Kızımın ölümünde şaibe var. Ben öyle görüyorum. Şuanda nasıl oldu zaten belli değil. Herkes her kafadan bir şey söylüyor. Bir de bu 13 yaşındaki bir kızın resimlerini ve yalan yanlış sağdan soldan duyulma olan haberleri tutup gazetelere veren insanları da kınıyorum. Bunlar içinde yasal işlem yapacağımızı da bilmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

“Kızımın düştüğü yerde kesinlikle ve kesinlikle hiç bir önlem yok”
Kızı Nazan Köse'nin arkadaşlarının emniyette verdiği ifadelerini okurken gözyaşlarına boğulduğunu söyleyen baba Aydın Köse, ”Ben ifadeleri tam olarak okuyamadım. Okuduğum her dakika gözümden yaş geliyor zaten. Anneler, babalar çocuklarına sahip çıkmalı. Okullarına bakmalarını ve nasıl bir okul olduğunu öğrenmeleri lazım. Ben okuluna bakmadım çocuğumun. Okuldaki bütün güvenliklerin tekrardan alınmasını istiyorum. Okul çevresinde hiç bir önlem yok, aşağıda birinci katta demir parmaklıklar var fakat üst katlarda kızımın düştüğü yerde kesinlikle ve kesinlikle hiç bir önlem yok. Camlar açık. Kış vakti camın açık olması, orada her hangi bir nöbetçi öğretmenin olmaması aklıma türlü türlü senaryolar getiriyor, şüpheler getiriyor. Ben kızımın hayatta intihar edeceğine inanmıyorum. Benim kızım aktif bir kızdı, çok akıllı bir kızdı. Annesinin babasının sözünden kolay kolay çıkmazdı. Genelde teşekkür getirmiş olan bir kızdı” diye konuştu.

“Bazı arkadaşları ona atlaması için telkinde bulunduklarını atla atla dediklerini de söylenmekte”
“İçine kapanık bir çocuk değildi” diyen Baba Köse,”Sınıftaki durumlarının ne olduğunu bilmiyorum. Her hangi bir sorunu olduğunda ya bana ya da annesine giderdi. Düştüğü sırda sınıf kalabalıkmış. Orada söylene göre 3 kişi olduklarını söylediler. Fakat daha sonra öğrendiğimde sınıfın kalabalık olduğunu ve herkesin içinde atladığını söylediler. Bazı arkadaşları şunu da söylemektedir; ona atlaması için telkinde bulunduklarını atla atla dedikleri söylenmekte. Arkadaşları böyle söyledi. Ben avukatlarımı devreye soktum gerekli olan şeyler yapılacaktır” dedi.
Genç kızın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

Murat Horoz
 

 

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