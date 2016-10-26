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Okulda kalp krizi geçiren genç kız hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde, 16 yaşındaki bir lise öğrencisi, okul bahçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


26 Ekim 2016 18:03

Genç kız, ilçe genelinde yapılan atletizm müsabakalarında aldığı başarılarla adından söz ettirmişti.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Haydar Aliyev Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hande Can (16), okul bahçesinde beden eğitimi dersinden sonra teneffüste kantine gitti. Genç kız, kantin dönüşü bir anda yere yığıldı. Olaya şahit olan öğretmen ve arkadaşları, hemen Hande’nin yanına koşup yardım etti ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Okula gelen sağlık ekipleri, ambulansın içerisine aldıkları Hande Can'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyip, kalp masajı ve şok cihazıyla hayata yeniden tutunmasını sağlamaya çalıştı. Bu arada okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler de endişeli ve yaşlı gözlerle Hande Can'ın kurtarılmasını bekledi.

Ailenin feryatları yürek yaktı
İlk müdahalenin ardından okul yakınında bulunan Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hande Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hande Can’ın ailesinin feryatları ise yürek yaktı. Hande'nin ölüm haberini alan öğrenciler ve öğretmenleri de gözyaşlarına boğuldu.

Atletizmde dereceleri vardı
16 yaşındaki Hande Can, ilçe genelinde yapılan atletizm müsabakalarında aldığı derecelerle biliniyordu. Genç kız, 2015 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde atletizm branşında 100 metre kızlarda dereceye girmişti. Hande, geçtiğimiz Mayıs ayında da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 100 metre kızlarda yine derece yapmıştı. 

Nimet Ergün
 

Etiketler: kalp krizi


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