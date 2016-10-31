Bugün sabah saatlerinde okul temizliği için yangın merdiveni kullanarak dördüncü kata çıkan Ali Bakır (41), dengesini kaybederek zemin kata düştü. Okulun birinci katında bulunan kantine gelen öğrenciler, Ali Bakır'ı kanlar içinde görünce hemen öğretmenlerine haber verdiler. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ali Bakır’ı Emet Devlet Hastanesine götürdüler. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Hastanesine sevk edilen Ali Bakır kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan 41 yaşındaki Ali Bakır'ın daha önce Emet Belediyesinde çalıştığı ve bir süre önce Milli Eğitim Müdürlüğüne geçiş yaptığı öğrenildi.

Yaşanan üzücü kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Mehmet Saka



