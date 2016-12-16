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Okulda yangın paniği

Mersin'in Anamur ilçesinde bir ilkokulun bilgisayar sınıfı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Okulda yangın paniği

16 Aralık 2016 14:43

Alınan bilgiye göre, Çarıklar Efeler İlkokulu'nda saat 08.30 sularında bilgisayar sınıfında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede fark edilen yangında, okulda eğitim gören öğrenciler, öğretmen tarafından tahliye edilirken, okulun yangın söndürme ekibi yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangında, sınıfta bulunan kilim, bilgisayarlar ve sınıf demirbaşları kullanılamaz hale geldi. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sınıfta soğutma işlemleri başlatıldı.
Yapılan ilk incelemede, yangının, klimanın elektriğinin kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Özcan Günger
 

Etiketler: okul, yangın


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