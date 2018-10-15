Okuldaki bu kantinin sahibi yok, müşterisi çok

Lisede kantin olmaması üzerine okul idaresi okulun girişine ahşap bir dolap koydu. Dolabın üstüne “Biz Birbirimize Güveniyoruz” yazısını asan okul idaresi, öğrencilere sorumlusu bulunmayan kantinden alışveriş yapmalarına imkan sağlıyor. Öğrenciler kasaya parayı bırakarak arzu ettiği şeyi alıyor.

Öğrencilerin, hiçbir zorlama olmadan bu davranışı gönüllerinden gelerek yaptığını belirten Okul Müdürü Abdullah Ateş, “Bizim okulumuz küçük bir okul, bundan dolayı kantinimiz yok. Öğrencilerimiz teneffüslerde dışarıya çıkmak, alışveriş yapmak istiyorlar. Malumunuz çocuklarımızın metabolizması hızlı çalıştığı için çabuk acıkabiliyorlar. Biz de bunun önüne geçebilmek için sene başında öğretmen arkadaşlarımızla bir proje geliştirdik. Bu projenin adı “Biz Birbirimize Güveniriz”. Okulumuzun girişinde küçük bir kantinimiz var, bunun başında herhangi biri yok ve kameralar bu bölgeyi görmüyor. Öğrencilerimiz geliyor, kantinden istediklerini alıp kutuya parasını koyuyor. Bu projemiz kâr gayesi gütmeyen bir projedir. Dışarıdaki fiyatlar neyse aynısını uygulamaya çalışıyoruz. Bu projemizin asıl maksadı vicdanlı gençler yetiştirme, birbirimize olan güveni artırmaktır. Bir gün kasamızda para açığı oldu. Bana gelen haberler mutlu etti. Çocuklarımızın bu proje bitmesin diye fazladan para atıp eksiği tamamladıklarını öğrendim. Projemiz çok güzel bir şekilde devam ediyor, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hepimiz okulumuzda çok mutluyuz.” Dedi.

Öğrencilerin okula karşı aidiyet duygusu geliştiğini dile getiren rehberlik öğretmeni Abdullah İncel, ”Bu proje sayesinde öğrencilerde büyük değişikler gördük. Onlar kendilerine güvendiğimizi hissettiler ve bu güveni asla boşa çıkartmadılar. Bu projenin bütün okullara örnek olmasını diliyorum” dedi.