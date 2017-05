Okuldaki dehşet velilerin de psikolojisini bozdu

Eğitim camiasını üzüntüye boğan olay, cuma günü Hürriyet Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okula arkadaşı Nilüfer A. ile gelen Hasan C, ilk dersleri boş olduğu için kimsenin bulunmadığı üçüncü kattaki 10 D sınıfına çıktı. Hasan C, yanındaki başka bir öğrenciyi dışarıya çıkardıktan sonra, babasına ait ruhsatsız tabancayla Nilüfer A’nın başına ateş etti, ardından namluyu kendi başına doğrultarak tetiği çekti. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan C’nin ise Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, çocuklarının vasiyeti üzerine bütün organlarının bağışlanmasını kabul etti. gencin organları hastalara umut oldu. Nilüfer A’nın cenazesi cumartesi günü Isparta'da toprağa verilirken, Hasan C. bugün Sakarya'nın Karasu ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Aileler çocuklarını okula kendileri getirdi

Yaşanan olayın ardından cuma günü Hürriyet Anadolu Lisesi'nde eğitime bir gün ara verilmişti. Tedirgin olan veliler, çocuklarını bugün kendileri okula getirerek, bir müddet bahçede bekledi. Veliler, “Okula güvenlik görevlisi, X-Ray cihazı istiyoruz. Okul yetkileri bir açıklama yapmadı. Tedbir alınmasını istiyoruz. Çocuklarımız da tedirgin, psikolojileri bozuldu. Psikolojik destek talep ediyoruz'' diye konuştu.

