Diğer
Kategoriler

Okuldaki dehşet velilerin de psikolojisini bozdu

Bursa'da, okulda işlenen cinayet, öğrencileri olduğu kadar velileri de etkiledi. Çocuklarıyla beraber okula gelen veliler, güvenlik görevlisi ve psikolojik destek istedi.

Okuldaki dehşet velilerin de psikolojisini bozdu

08 Mayıs 2017 11:45
Okuldaki dehşet velilerin de psikolojisini bozdu - Tıkla İzle

Eğitim camiasını üzüntüye boğan olay, cuma günü Hürriyet Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okula arkadaşı Nilüfer A. ile gelen Hasan C, ilk dersleri boş olduğu için kimsenin bulunmadığı üçüncü kattaki 10 D sınıfına çıktı. Hasan C, yanındaki başka bir öğrenciyi dışarıya çıkardıktan sonra, babasına ait ruhsatsız tabancayla Nilüfer A’nın başına ateş etti, ardından namluyu kendi başına doğrultarak tetiği çekti. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan C’nin ise Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, çocuklarının vasiyeti üzerine bütün organlarının bağışlanmasını kabul etti. gencin organları hastalara umut oldu. Nilüfer A’nın cenazesi cumartesi günü Isparta'da toprağa verilirken, Hasan C. bugün Sakarya'nın Karasu ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Aileler çocuklarını okula kendileri getirdi

Yaşanan olayın ardından cuma günü Hürriyet Anadolu Lisesi'nde eğitime bir gün ara verilmişti. Tedirgin olan veliler, çocuklarını bugün kendileri okula getirerek, bir müddet bahçede bekledi. Veliler, “Okula güvenlik görevlisi, X-Ray cihazı istiyoruz. Okul yetkileri bir açıklama yapmadı. Tedbir alınmasını istiyoruz. Çocuklarımız da tedirgin, psikolojileri bozuldu. Psikolojik destek talep ediyoruz'' diye konuştu. 

Süleyman Aydın

Etiketler: bursa, dehşet


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!