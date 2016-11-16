Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren genç kızın okul arkadaşları Mihriban Şimşek’in okulda erkek sınıf arkadaşı ile yan yana oturduğu için öğretmenleri tarafından okuldan atılmakla tehdit edildiğini ve genç kızın bu yüzden intihar etmek istediğini iddia eden baba Hasan Şimşek ise; “Kızım okul idaresinin baskısı yüzünden canına kıymak istedi” dedi.

İddialara göre; Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi spor bölümünde öğrenim gören 17 yaşında ki 12.sınıf öğrencisi Mihriban Şimşek, hafta sonunda okul pansiyonunun bahçesinde sınıf arkadaşı olan Oğuzhan Erdem isimli erkek arkadaşı ile bankta otururken pansiyonda görevli öğretmenleri tarafından görüldüğü iddia edildi. Her iki öğrenci hakkında tutanak tutan öğretmenler durumu okul idaresine bildirdi.

Okul Müdürü Savaş Şimşek ise her iki öğrenciyi odasına çağırarak kendilerini okuldan atacağını ve bankta birlikte oturduklarını ailelerine bildireceğini söyledi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bunalıma giren ve Nevşehir’e ailesinin yanına gelen Mihriban Şimşek, tekrar ailesi ile birlikte Aksaray’a gitmekte iken hareket halindeki araçtan atlayarak intihar etmek istedi. Ağır yaralanan genç kıza ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Mihriban Şimşek daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayı haber alan Mihriban Şimşek'in sınıf arkadaşları Nevşehir Devlet Hastanesine akın etti. Burada açıklamada bulunan Mihriban Şimşek’in arkadaşları okul müdürlerinin kendilerini de aynı şekilde tehdit ettiğini iddia ederek kız ve erkek arkadaşlar olarak birbirleriyle konuşmaya çekindiklerini ifade etti.

Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi 11.sınıf öğrencisi Oğuzhan Erdem, “Arkadaşım ile saat 16.00 civarında pansiyonun kendi bahçesinde oturuyorduk. Burada otururken kafamda yaprak olduğunu gören arkadaşım Mihriban eliyle kafamda bulunan yaprağı aldı. Belletmen hoca da bunu gördü. Yanlış anlaşılma sonrasında her ikimize de tutanak tuttu. Bu olayda Mihriban’ın üzerinde bir baskıya sebep oldu. Okul idaresi ise bizi farklı okula nakil veya okuldan atma söz konusu ile karşı karşıya bıraktı. Okuldan atmalarını ise bize yüz kızartıcı suç olarak gerekçe gösterdiler” dedi.

Mahmut Zafer Sönmez isimli öğrenci ise "Bize de çok baskı uyguluyorlar ve bu olay en sonunda patlak verdi. Şuan yukarıda yatan kardeşim sınıf arkadaşım olan Mihriban Şimşek öğretmen baskısı sonrasında yoğun bakımda yatmaktadır. Bu okuldan şikayetçiyim" diye konuştu. Selin Gedik isimli öğrenci de serbest zamanımız saatinin içerisinde arkadaşlarımız yan yana otururlarken belletmenin yanlış anlaması sonucunda tutanak yazılmış. Bu baskı altında kaldığı içinde arkadaşımız şuanda can çekişiyor. Bu uygulamanın durdurulması gerekiyor ifadelerini kullandı. Ayşe Derin isimli öğrenci de yaptığı açıklamada, “ Biz bu okuldan şikayetçiyiz. Çünkü üzerimize çok geliyorlar. Mihriban arkadaşımız çok hassas bir insan olduğu için şuan ki bu duruma düştü. Okul müdürümüzün tehdit ettikleri oluyor. Seni okuldan atarım, ailelerinizi çağırırım diye bizleri sürekli tehdit ederek ailelerimizi fişekliyor. Okulumuzda erkek ve kızın konuşmasını yanlış anlıyorlar. Okulda erkekler ile bir arada ya da baş başa görürler ise adımızı sevgili olarak lanse ediyorlar. Okul müdürü bütün öğrencileri bu şekilde tehdit ediyor” dedi.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Batuhan Temel ise yaptığı açıklamada, “Mihriban arkadaşımızın yoğun bakımda yatmasının sebebi yurt ve okul müdürünün baskı uygulaması ve arkadaşımızın namusuna laf ettiğinden dolayıdır. Mihriban arkadaşımız da okul müdürünün bu tehditlerinden sonra ailesinden korktuğu için intihar teşebbüsünde bulunmuştur. Okul müdürü neredeyse herkese aynı şekilde davranıyor. Okul müdürü bizlere tehditler savuruyor ve küfürler ediyor. Üstümüze gelen baskıdan biz bıktık. Mihriban arkadaşımızın yerinde şuanda bizde olabilirdik” diye konuştu.

Baba Hasan Şimşek ise yaptığı açıklamada olayın soruşturulması için bakanlık yetkililerinden destek istedi. Kızının hayatta kalma savaşı verdiğini ve büyük acı yaşadıklarını söyleyen acılı baba; "Şimdi kızımın okulda başına gelen bu olaydan bilgim yoktu. Okul müdürü beni aradı. İlla ki okula geleceksin. Seninle kızın ile ilgili bir görüşme yapacağız dedi. Telefonda söyleyin dedim. Telefonda söylenecek bir iş değil dedi. Bende bunun üzerine haftaya Pazartesi günü geleyim dedim. Bu arada Çarşamba günü çocuklarım okuldan izin alıp eve geldiler. Bende Pazartesi günü çocuklarımı okula götürürken bu olay geldi başımıza. Bende olayın nedenini buradaki çocuklardan öğrendim. Ama ben bunun hesabını soracağım. Şimdi benim kızım okul idaresinin baskısı yüzünden canına kıymak istedi. Bunun hesabını kim verecek. Ama bunun hesabını soracağım. Yetkililer bunu görsün. Gereken ne ise yapsınlar. İki gündür kızım yoğun bakımda ve doktorlar durumu kritik dua edin diyorlar” şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin okul yetkilileri açıklama yapmaktan kaçındı.