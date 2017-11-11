Okuldan kaçmak isteyen öğrenci ikinci kattan düştü

Edinilen bilgilere göre, Erenler İlçesinde bulunan Küpçüler Ortaokulunda eğitim gören ancak okulda devam eden tadilat nedeniyle Erenler Ortaokulunda misafir öğrenci olarak eğitimi alan A.G., isimli küçük çocuk, öğlen arasında okuldan kaçmak için çıktığı ikinci katın penceresinden arka bahçeye düştü. Bacağı kırılan ve kaşı yarılan küçük çocuğu fark eden öğretmenler hemen çocuğun yanına giderek özel otomobille çocuğu hastaneye götürmek istedi. Bu sırada okulun hemen arkasında bulunan ve olayı gören market çalışanları ise 112 ambulansı çağrılmasını istedi. Okul müdürü ve öğretmenler ile tartışan bazı market çalışanları okulda eğitim veren Ş.Ç., isimli öğretmen ve T.K., isimli okul müdürüne saldırdı. Diğer market çalışanları ve öğretmenlerin araya girmesiyle kavga sona ererken çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan sağlık ekiplerince yaralı öğrenci Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Remzi Şimşek



