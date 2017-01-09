İşte okulların tatil olduğu iller;

İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle ilimizde eğitim-öğretime yarın (salı) 1 gün daha ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yalova’da okullar 1 gün daha tatil edildi

Yalova Valiliği il genelindeki okulları bir gün tatil etti.

Bugün okulları tatil eden valilik, elverişsiz hava şartlarının devam etmesi üzerine okulları yarın da tatil etti. İl genelinde okullar 11 Ocak 2017 Çarşamba günü yeniden eğitime başlayacak.

Çanakkale’de okullara kar tatili

Çanakkale’de tüm okullar salı günü tatil edildi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava şartları (kar-buzlanma) nedeniyle merkez, Çan, Lapseki, Ezine, Eceabat, Biga, Yenice, Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi okullar ve kurumlar, 10.01.2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

Tokat’ta kar tatili

Tokat il merkezi ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini söyledi. İl genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kar tatili bir gün süre ile uzatılırken, Tokat Valiliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Edirne'de kar tatili

Edirne Valiliği, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Edirne Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında Valilik kararı ile 10 Ocak 2017 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 10 Ocak 2017 Salı günü idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

Sakarya’da 3 ilçede okullar tatil edildi

Sakarya’da yoğun kar yağışı sonrasında 3 ilçede okullar tatil edildi.

Sakarya’da Cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde okullar 10 Ocak Salı günü 1 güN daha tatil edildiği açıklandı.

Tekirdağ’da kar tatili bir gün daha uzatıldı

Tekirdağ’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2017 (yarın) tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır” denildi.

Ordu’da eğitime kar engeli

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 10 Ocak Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Korgan, Kumru, Ulubey, Kabataş, Çatalpınar ve Mesudiye ilçelerinde eğitim öğretime 10 Ocak Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kocaeli'de kar tatili 1 gün daha uzatıldı

Kocaeli'de devam eden kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği duyuruldu.

Kocaeli Valiliği, eğitime verilen 1 günlük kar tatilinin salı gününe uzatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

Çorum’da eğitime kar engeli

Çorum merkez ilçede kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Çorum merkez ilçede 10 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir” denildi.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, 10 Ocak Salı günü taşımalı olarak eğitimine devam eden öğrenciler ve köy okullarında bir gün süreyle okulların tatil edildiği açıklandı.

Tunceli’de 3 ilçede eğitime kar tatili

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır” denildi.