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Okullar tatil mi? (23 ARALIK) Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullara kar tatili

Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Son Dakika: Okullar tatil mi? Okullar tatil edildi mi? İstanbul, Ankara, Türkiye'de okullara kar tatili varmı. Hangi illerde okullar tatil? İşte aklınıza takılan bu soruların cevabı...

Okullar tatil mi? (23 ARALIK) Okullar tatil edildi mi? Türkiyede okullara kar tatili

21 Aralık 2016 17:29
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İşte o iller:

MERSİN

Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullarda yarın da eğitime ara verildi.

Mut ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edilen okulların tatil süresi uzatıldı. İlçede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle cuma günü de okullarda eğitime ara verildi. Araya hafta sonu tatilinin de girmesiyle birlikte ilçede eğitim pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Seyitgazi ve Han ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Seyitgazi ve Han İlçelerinde, kar yağışı yoğun bir şekilde devam ettiğinden, 23 Aralık 2016 Cuma günü, eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. 

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medyada kent genelinde okulların tatil edildiği yönündeki bilgi ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sosyal medyada kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2016 tarihinde okulların tatil olduğuna yönelik haberler yer almaktadır. Valiliğimizce (yarın) okulların tatil olduğuna yönelik herhangi bir karar alınmamıştır. Bu sebeple yarın okullarımızda başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm görevlilerimiz görevlerinin başındadır” denildi. 

KONYA

Konya il merkezinde okullar kar yağışı, don ve buzlanma sebebiyle 23 Aralık Cuma günü de tatil edildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 23 Aralık 2016 Cuma günü (Meram Karatay Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Başbakanlığın 3 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. maddesine göre il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 23 Aralık 2016 Cuma günü hamileler ve engelliler de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır" denildi.  

NİĞDE

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 23 Aralık Cuma günü de tatildi edildi.

Ulukışla Kaymakamlığı internet sitesinden yapılan açıklama: "Ulukışla merkez ve köylerinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararıyla 23.12.2016 Cuma günü eğitime ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir." denildi. 

HATAY 

Bölgedeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle İskenderun, Arsuz ve Payas ilçelerinde kaymakamlıklar kararıyla Arsuz ilçesi Kozaklı ve Kurtbağı Mahallelerindeki okullar öğleden sonra; okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ve ortaokulları 1 gün, İskenderun ilçesinde eğitim veren okullardan; Akarca, Çınarlı, Suçıkağı, Bekbele, Bitişik, Cırtıman, Fatih Sultan Mehmet, Sarıseki, Düğünyurdu, Denizciler, Azganlık Organize Sanayi Bölgesi İlkokul- Ortaokulu, Buluttepe (Yayha Kemal Beyatlı İkokulu, Şehit Yener Anadolu Lisesi, Alparslan Ortaokulu, Deniz Nakliyecileri Derneği İlkokulu, Kocatepe Anaokulu), Gültepe İlkokulu-Ortaokulu, Yunus Emre Mahallesi (Ticaret ve Sanayi Odası ilkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Sadık Altıncan Ortaokulu, Emel Akçay İlkokulu), İsmet İnönü Mahallesi (Karapelit Adakent Atatük İlkokulu-Ortaokulu, Karapelit Ali Tekten İlkokulu-Ortaokulu) 2 gün süreyle tatil edildi.

KARAMAN

Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 123 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirilirken, okullar Cuma günü de tatil edildi.

Karaman’da iki gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı şimdiden 30 santimetreyi bulurken, yükseklerde 2 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 71 köy yoluyla Ermenek, Başyayla, Sarıveliler, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerine bağlı 52 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Karaman İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarının ulaşıma tekrar açılabilmesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekiplerin açtığı köy yolları kar yağışının devam etmesi nedeniyle kısa süre sonra tekrar kapanıyor. Kar yağışı şehirler arası ulaşımı da etkiliyor. Karaman-Mersin, Karaman-Konya ve Karaman-Ereğli karayollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Trafik ekipleri bu güzergahlarda araçların zincirsiz seyretmelerine izin vermiyor.
Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar tatilini uzattı. Dün ve bugün tatil olan okulların yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle Cuma günü de tatil edildiği duyuruldu. 

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Toplam Yorum (85)

  • emre : 22 Aralık 2016, Perşembe 09:24
    00
    erkenezde kar yagıyor
  • Hasan : 22 Aralık 2016, Perşembe 07:17
    14
    Ankar da okulları tatil yapmassınız izmir e kar yagar çok az bişey kar tatili ankara ya karlar doldurdu ama tatil yok vay be
  • Nazmiye : 22 Aralık 2016, Perşembe 06:52
    02
    Vali amca hava çok soğuk hastalik yüzün den okula gidemiyorum sadece bn deil bazi arkadslarim da öle bolu merkez e de tatil yap artik
  • kocaelıde oyle bir kar yağısı… : 22 Aralık 2016, Perşembe 06:12
    01
    kocaelıde okukllar tatıl olsun cok kar var ve don
  • ogrencı : 22 Aralık 2016, Perşembe 04:55
    01
    bugun ankarada okullar tatıl mi
  • çilem yaşar : 21 Aralık 2016, Çarşamba 22:59
    11
    neden liselere yok çokmu buyuduk
  • barıs : 21 Aralık 2016, Çarşamba 21:05
    20
    bune yag bolu valisi her kez donuyo
  • muammer yersel : 21 Aralık 2016, Çarşamba 19:05
    01
    vali amca sabah okula giderken donuyoruz nolur bir gün dinlenelim istanbulu tatil et
  • O : 21 Aralık 2016, Çarşamba 17:25
    01
    Vali amca tatil yap nolurzun
  • Batuhan : 21 Aralık 2016, Çarşamba 16:13
    00
    Vali amca nolur Ankara yi ve tüm ilçe tatil et döndüm elim buz tuttu elin i ayani opeyim tatil hastayım nolur Allah rızası için hadi vali amca
  • fark : 21 Aralık 2016, Çarşamba 14:20
    43
    istanbula birazcık yağsın ve soğuk olsun anında tatil ve açıklama ama bizimki yağsın yağsın dondurdun dondursun saat 6 da açıklama yapsın sonuç tatil olamadı
  • okulcu : 21 Aralık 2016, Çarşamba 12:08
    27
    vali amca elini ayağını öpeyim okulları tatil edebilirmisin çok hastayım okula gidemiyoruz hava çok soğuk
  • bkihl : 21 Aralık 2016, Çarşamba 12:03
    09
    Lütfen tatil istiyoruzzzzzzzzz
  • Kara ercan : 21 Aralık 2016, Çarşamba 10:12
    29
    Bu ne dir ya herkez donuyor yapın okulları tatil
  • Berk : 21 Aralık 2016, Çarşamba 09:57
    25
    Vali amca ben okula tek başıma gidiyom bide kar yağdı okulumu uzaklığına 45 dk nolur tatil yap herkes belki ayağı kayıp dusebilir
  • öğrenci : 21 Aralık 2016, Çarşamba 09:00
    26
    vali amca ankara sincan ilçesini tatil edin lütfen
  • Ankara : 21 Aralık 2016, Çarşamba 08:36
    06
    Lütfen ankara tatil olsun giderken çok üşüyoruz
  • yesim aras : 21 Aralık 2016, Çarşamba 08:18
    213
    ankarada okullar tatilmi
  • ecem algoz : 21 Aralık 2016, Çarşamba 08:08
    010
    Vali amca okullar tatilmi ? Biz. onlara soruyoruz onlarda bize
  • ANKARA : 21 Aralık 2016, Çarşamba 08:08
    312
    ANKARADA KAN DÖKÜLMEDEN TATİL YAPIN OKULA GİTMEYE KORKUYORUZ
  • adımı unuttum : 21 Aralık 2016, Çarşamba 08:04
    15
    kar tatili varmı
  • öğrenci : 21 Aralık 2016, Çarşamba 07:56
    111
    Ankarada kar tatili yok mu
  • Umut : 21 Aralık 2016, Çarşamba 07:21
    39
    Gaziantep cok soguk lütfen tatil edin üsüyorum her yer buz tutmus lütfen hayırlı isler
  • Gülşah : 21 Aralık 2016, Çarşamba 07:01
    14
    Ana arterler açık olabilir ama diğer yerlerdeki buzlanmayi kimse düşünmüyor
  • Arda : 21 Aralık 2016, Çarşamba 06:41
    19
    Ankara da kar tatili varmı yoksa yapın lütfen okula gidişim 35 dk nolurr
  • A.Levent CAN : 21 Aralık 2016, Çarşamba 06:35
    25
    Bu havada Eğitim için çocuklar okula ulaşımda sorun yaşar araçlar kayıyor Vali bey tatil düşünmüyor Evin Valisi olarak oğlumu okula gödermicem.
  • ANKARA : 21 Aralık 2016, Çarşamba 06:33
    15
    biz burda soğuktan okula gidemiyoz bee ama sen nerden bilecen vali
  • ANKARA : 21 Aralık 2016, Çarşamba 06:24
    14
    ya vali amca inşallah bunu okuyosundur senden artık bi beklentim kalmadı burda biz geberek sen hala tatil etme öyle olsun bu gün tatil etmeyen hiç bi zaman etmez paşa gönlün bilir....
  • Merve kurt : 21 Aralık 2016, Çarşamba 06:05
    03
    Gaziantep her yer kar la don tutuyo he yer okullar tatil mi?
  • kevser kaya : 21 Aralık 2016, Çarşamba 05:54
    02
    Kiliste okullar tatil mi
  • rıza gullupınar : 21 Aralık 2016, Çarşamba 05:44
    05
    Şu an ankarada diz boyu kar var. Valilik hala açıklama yapmadı. Çocuklar okul için yollara çıkmaya başladı. Bu saate kadar hala açıklama yapmayan vali bu saaten sonra okulları tatil etsedebir anlamı yok. Bubasiretaz adama ankarayı mahkum edenler utansın. Görevden almazlarsa çocukların vebali uzerlerindedir. Eğer yolda kazalar olurs Vali ve hala onu uyarmayan yetkililer bu memleketinçocuklarının katili llacaklarsır.
  • Ercan : 21 Aralık 2016, Çarşamba 04:48
    01
    Ankarada tatil var mı?
  • Berkan O. Ankara/Sincan : 21 Aralık 2016, Çarşamba 03:30
    73
    Vali bey amca Okullar Tatil olsun bugün nolur Kız Arkadaşımla Buluşcam bugünlük tatil olsun Saygılar İşiniz rast gitsin.. Ahi Evrann
  • Buse Nur İNCİ : 21 Aralık 2016, Çarşamba 02:57
    02
    Allah rızası için tatil yapın şiddetle ve önemle rica ediyorumm
  • Ankara : 21 Aralık 2016, Çarşamba 01:04
    02
    Nerdesin sayın vali amca senin tek bir sözünü bekliyoruz
  • ANKARA : 21 Aralık 2016, Çarşamba 00:59
    03
    Vali amcacigim lütfen okulları tatil yaparmisin sabah saat 6 da uyaniyorum yollar buz , hava asiri soğuk okulum uzak karanlıkta yola çıkıyoruz zaten azıcık aciyin bize noluuur
  • bykitir : 21 Aralık 2016, Çarşamba 00:27
    13
    Olurmu beyler yumurta göte dayanacak sokakda biri can verecek ondan sonra tatil olacak....
  • Yiğit Miraç Okur : 21 Aralık 2016, Çarşamba 00:01
    01
    Lütfen Ankara Beştepe / Çankaya / Emek / Bahçelievler Tarafı Tatil Olsun Lütfen Vali Amca
  • Öğrenci : 20 Aralık 2016, Salı 23:39
    11
    Tatil istiyoruz ankara için
  • Ilaydaa : 20 Aralık 2016, Salı 23:37
    00
    Tatil yapın şu ankarayi
  • Ilaydaa : 20 Aralık 2016, Salı 23:36
    12
    Biz suan tatil mi değil mi sabaha kadar bekliycekmiyiz ankarayi tatil yapın sabhin köründe siz kalkmiyosunz biz öğrenciler olarak ÜşüyoruZ
  • bosnalı : 16 Aralık 2016, Cuma 10:24
    1020
    konya seçuklu kar tatili var mı
  • Betül kaya : 16 Aralık 2016, Cuma 10:22
    720
    Lütfen konyada selçuklu ilçesi tatil olsun. Lütfen
  • mertcan dindar : 16 Aralık 2016, Cuma 09:49
    311
    abi emirleri tatil yaaaaapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp nolurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr lütfeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnn hiç gidesim yokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk nolurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
  • yusuf kınalı : 16 Aralık 2016, Cuma 07:54
    1016
    Valiği amca lütfen tatil olsun üşüyorum giderken bacaklarım uyuşup ALLAh aşkın tatil yap hayırlı isler
  • Mine Kopuz : 16 Aralık 2016, Cuma 01:41
    734
    Ankara valisi açıklama.yaparsan seviniriz uyuyormusun biz uyumadık bekliyoruz öğrenciler bilginize don ve kar karanlıkta ders başlıyor üşüyoruz
  • Atakan : 16 Aralık 2016, Cuma 00:24
    515
    Abi okullar tatil mi diye soruyoz o da bize soruyo sanki uyuz link
  • zeynep : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:55
    419
    Lütfen ankarayı tatil edin saat 6da kalkıyorumlütfennnnnnn
  • ANKARA : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:47
    1020
    Okulum çok uzak ve yollar buz lütfen tatil edilmesini istiyorum
  • Tatilci : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:36
    617
    Nolur tatil olsun ankara
  • Anıl kalkan : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:32
    216
    Sayın vali dışarısı buz gibi okulumuz uzak yarın okullar tatil olsun lütfen saygılar
  • lutfen bea : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:31
    515
    Ankara ya karyagdi baya ve don var lutfen tatil edin cuma gununubirsuru kaza oluyor
  • Abicim seni olumun severim : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:22
    212
    Abim donuyor sabah üstümü giymeye bile do uyak işallah tatil olur amin abi Çünkü sabah zor oluyo abim saygılarımla ankara yı tatil et abimmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm
  • Abicim seni seviyoruz : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:19
    110
    Sevgili abicim işallah tatil edersin sabah cok zor oluyor bence tatil edin
  • Okul hastası ankaralı : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:12
    427
    Abi nolur tatil olur sabah okul cok uzak bence sen olsan bizim yerimizde hemen tatil yapardın işallah tatil olur amin
  • eren koken : 15 Aralık 2016, Perşembe 22:05
    521
    ercan topaca lütfen ankara okullarını tatil pls :D
  • Tqtil : 15 Aralık 2016, Perşembe 21:42
    437
    Lütfen ankara tatil olsun usuyoruz kar tatili olsun ne olur
  • Tatilll : 15 Aralık 2016, Perşembe 00:39
    722
    NE our tatil olsun istanbul kar tatili okul
  • Ogrenci : 14 Aralık 2016, Çarşamba 20:03
    825
    YAgrin okular tatil olsun lutfen giderken usuyorum yavas gitsek derse gec kaliyorum lutfennnnnn
  • uie uieui : 14 Aralık 2016, Çarşamba 18:58
    413
    Mlatayada yağış hala devam ediyor kar tatili lazım buz heryer. 2 karış kar var.
  • abi gözünün yağını yiyim : 14 Aralık 2016, Çarşamba 18:24
    420
    abi allahını seversen istanbul da okul tatili yap gözünü sevyim
  • amca tatil et : 14 Aralık 2016, Çarşamba 11:36
    1034
    ankara kar yağıyor ve buz gibi evde durak çok iyi yoksa hasta oluruz tatil et amca ankara lütfen ankara kar ankaraaa tatil et
  • Yunus : 14 Aralık 2016, Çarşamba 10:23
    320
    Hocam kar tatili yapın ankaraya suan ankarada feci şekilde kar yağıyor ve bizde donuyoruz okular uzak olduğu için hasta olursak hiç gidemeyiz tatil yap hocam tatil olursa hasta olmayız hocam lütfen lütfen ya
  • gokalp : 14 Aralık 2016, Çarşamba 08:53
    525
    Bu gun OKULLAR TATIL MI
  • Emre Yılmaz : 14 Aralık 2016, Çarşamba 08:42
    720
    Sana güvenerek Sosyal Bilgiler ödevimi yapmadım Vasip amca
  • Emin : 14 Aralık 2016, Çarşamba 08:31
    215
    Amca hava çok soğuk kardeşimi okula zor bıraktım
  • ogrenci : 14 Aralık 2016, Çarşamba 07:00
    614
    lutfen okullar tatil olsun vali amca bizim de dinlenmemiz lazim hertarafkar istanbulu lutfen tatil yap
  • sukufe mukufe : 14 Aralık 2016, Çarşamba 06:55
    316
    Tatil senin suç benim bu kendime kurduğum hayalim dokunma elimde Şahin im var Tatilllllllllllll
  • Berk bozkurt : 14 Aralık 2016, Çarşamba 06:37
    111
    Tatil et basıp amca
  • anonim : 14 Aralık 2016, Çarşamba 05:11
    218
    Kalktım bir baktım penguenler bana sıcak çikolata getirmiş tatil olmalı ehehe
  • Selen : 14 Aralık 2016, Çarşamba 02:53
    415
    Vali amca bey lütfen açıklama yapar mısınız uyuyamadım ve 0655de okula gidicem açıklama yapın ya lütfen uykusuzluktan ölüyorum
  • Uğur : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:54
    315
    Açklama nezaman gelecek validen bekliyoruz
  • madur ogrenci : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:46
    311
    Lütfen tatil olsun ya donarız gebeririz acıyın öğrencilere biraz magduruz biz
  • Tatil isteyen oğrenci : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:25
    217
    VASIF ŞAHİN DİYE YAZILIR OKULLAR TATİL DİYE OKUNUR
  • Umut un annesi : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:24
    115
    Oglum icin bu saate kadar bekleyis icindeyim .yapin artik tatil lutfen
  • tattiiil : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:06
    214
    1 gün ara verilse snki ne olur ki tatil istiyoruz vasip amcacığım
  • Öğrenci : 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:02
    414
    Adı vasıp soyadı kartatili vasıp Şahin denince akla hemen onun adı gelir tatil tatil tatil
  • nasip : 13 Aralık 2016, Salı 23:41
    416
    Sabaha kadar tatil haberi bekle tatil yok uykusuz okul var
  • Öğrenci : 13 Aralık 2016, Salı 23:29
    212
    İstanbul da tatil olsun vasip sahinnn
  • Öğrenci : 13 Aralık 2016, Salı 23:27
    310
    İstanbulda da kar tatili olsun arabaların ustu kar oldu
  • ALİ : 13 Aralık 2016, Salı 23:09
    48
    NE İSTANBULU KONYAYA KAR TATİLİ İSTERİZ EMİN OLUNKI YARIN ISTANBUL TATİL OLMAYACAK
  • emirhan : 13 Aralık 2016, Salı 22:55
    39
    Konyada okullar tatilmi
  • : 13 Aralık 2016, Salı 22:30
    823
    İstanbul'dan ses yokum hala
  • Ögrenci : 13 Aralık 2016, Salı 22:27
    730
    Bizde kafa dınlıyek bu kafa yaniii İstanbul'un son çaresi sensin basıp amca dışarda penguen grubu bende gördüm bizde yasıyız bır cevap veren yok
  • UMUT IŞIK : 13 Aralık 2016, Salı 21:42
    1747
    VASİP ŞAHİN BEY LÜTFEN OKULLARI TATİL EDİN LÜTFEN
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