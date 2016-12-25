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Okullar tatil mi? (26 ARALIK) Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullara kar tatili

Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Son Dakika: Okullar tatil mi? Okullar tatil edildi mi? İstanbul, Ankara, Türkiye'de okullara kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? İşte aklınıza takılan bu soruların cevabı...

Okullar tatil mi? (26 ARALIK) Okullar tatil edildi mi? Türkiyede okullara kar tatili

25 Aralık 2016 22:22

Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 1 günlüğüne tatil edildi. 

İşte o iller;

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde bir gün süreyle okullar tatil edildi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis Merkez ve Merkeze bağlı köylerde bir gün süreyle okulların tatil edildiği bildirildi. 

Ağrı'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ve taşıma sistemli eğitim veren okullar pazartesi için 1 gün süreyle tatil edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle İlimiz Merkezi ile Patnos ve Eleşkirt İlçelerindeki köy okulları ve taşıma sistemli eğitim veren okullar 26 Aralık 2016 (Pazartesi) tarihinde 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi. 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar  tatil edildi.

İlçede etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Şemdinli-Yüksekova ve Yüksekova-Hakkari karayollarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların pazartesi günü için tatil edildiği belirtildi. 

Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 9 köy okulunda eğitime bir gün ara verildi.

Köylere taşımalı öğrenci götüren araçların köylere çıkamaması nedeniyle Iğdır Valiliğince merkeze bağlı dağ köylerindeki okullar bir gün tatil edildi. 

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla valilik tarafından merkeze bağlı Kervansaray İlk ve Ortaokulu, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Pınarbaşı, Kızılkule ve Harmandöven okulları bir gün tatil edildi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 26 Aralık Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.

Etiketler: kar tatili, okullar tatil mi


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