İşte kar tatili olan O iller;

İstanbul’da okullar tatil edildi

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, İstanbul’da da kendini gösterdi. Cuma gecesi başlayan ve cumartesi günü de devam eden yağış, bugün etkisini azaltsa da hayatı olumsuz etkiledi. Bazı hava ve deniz seferleri iptal edilirken, TEM Otoyolunda arıza yapan araçlar otoyolu adeta otoparka döndürdü.

İstanbul Valiliği ise, pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime (pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir" dedi.

Yalova'da okullara 1 gün kar tatili

Yalova'da etkili kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kar Yalova'da etkisini sürdürüyor. Yalova Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ocak 2017 Pazartesi günü okulların 1 gün süreyle tatil ettiğini duyurdu. Eğitim 10 Ocak 2017 Salı günü devam edecek.

Bursa'da okullara kar tatili

Bursa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı.

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Bursa'da gece sıcaklığın -10 dereceye kadar düşeceğini belirterek, don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı.

Çanakkale'de bazı ilçelerde okullara kar tatili

Çanakkale'de kar ve buzlanma nedeniyle merkez ilçe ve bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, "09/01/2017 Pazartesi günü il merkezindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle bir gün tatil edilmiştir.

Ayrıca Milli Eğitim çalışanı engelli ve hamile personel 09/01/2017 Pazartesi günü bir gün idari izinlidir" dedi.

Çanakkale merkez ile Eceabat, Çan, Lapseki, Ezine, Yenice, Biga, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün, Gelibolu ilçesinde 9-10 Ocak tarihlerinde 2 gün eğitime ara verildi. Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde eğitime devam edilecek.

Kırklareli’nde okullar tatil

Kırklareli'de okullar, kar ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “9 Ocak 2017 Pazartesi günü Kırklareli merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar kar/buzlanma nedeniyle bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personel 9 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün idari izinlidir” denildi.

Yalova'da okullara 1 gün kar tatili

Yalova'da etkili kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kar Yalova'da etkisini sürdürüyor. Yalova Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ocak 2017 Pazartesi günü okulların 1 gün süreyle tatil ettiğini duyurdu. Eğitim 10 Ocak 2017 Salı günü devam edecek.

Kocaeli’de okullar 1 gün tatil edildi

Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartlarının yol açtığı buzlanma riski nedeniyle il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (özel rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 09.01.2017 Pazartesi günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür” denildi.

Yapılan açıklamada aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Tekirdağ'da okullar tatil

Tekirdağ'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okulların pazartesi günü tatil edildiği açıklandı.

Tekirdağ’da kar yağışı, soğuk ve buzlanma nedeniyle ilçeleri de kapsayacak şekilde okulların 1 gün tatil edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Tekirdağ Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hamile ve engelli olan devlet memurlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Konya'da okullara kar tatili

Konya'da, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak 2017 Pazartesi günü il merkezinde (Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamileler, engelliler (harp malulü ve gazilerden yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar), gündüz kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır."

Öte yandan, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Konya'nın Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde de okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Samsun'da okullar tatil

Samsun Valisi İbrahim Şahin, 9 Ocak Pazartesi günü 6 ilçede yaptığı kar tatilini il geneline uygulama kararı aldı ve bütün okulların tatil olduğunu açıkladı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valimiz Sayın İbrahim Şahin, olumsuz hava şartlarından dolayı 09 Ocak 2017 Pazartesi günü Samsun İl genelinde tüm okulların tatil edildiğini açıkladı. Valimiz Sayın İbrahim Şahin ayrıca, aynı gün çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti" dedi.

Sakarya'da okullara kar tatili

Sakarya'da okullar yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün tatil edildi.

Cuma gecesinden beri etkisini arttırarak yağan kar yağışı sonrası Sakarya Valiliği, 9 Ocak Pazartesi günü il genelinde okulları tatil ettiğini açıkladı.

Bolu’da eğitime 1 gün ara verildi

Bolu’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü Bolu merkez ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü Bolu merkez ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de pazartesi günü izinli sayılacak.

Öte yandan özel eğitim rehabilitasyon merkezileri ile halk eğitim merkezleri de tatil edildi.

Amasya’da okullara kar tatili

Amasya’da etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde okullar tatil edildi.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, 9 Ocak 2017 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullar ile Halk Eğitim Merkezlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

Öte yandan yağıştan dolayı il genelindeki kamu kurumlarında görev yapan engelli memurların da bir gün idari izinli olduğu öğrenildi.

Bilecik’in 2 ilçesinde okullar tatil edildi

Bilecik'in 2 ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bilecik’in Söğüt ve Yenipazar ilçeleri ile bağlı köylerinde önlem amaçlı olarak eğitime 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Çorum’da eğitime kar engeli

Çorum’un etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Çorum merkez, Mecitözü, Alaca, İskilip, Ortaköy ilçelerinde kar, soğuk ve buzlanmadan dolayı 09.01.2017 Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'da etkili olan kar yağışı sebebi ile birçok ilçede 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

Ordu'da gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam kar yağışı sebebi ile 15 ilçede 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim yapan okullarda, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda ve Ünye ilçesinde yüksek mahallelerdeki okullarda eğitim öğretime 9 Ocak Pazartesi günü yoğun kar yağışımı sebebi ile ara verilmiştir" denildi.

Edirne’de eğitime kar tatili

Edirne Valiliği, kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamile personelinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Edirne Valiliği’nde yapılan yazılı açıklamada, “9 Ocak 2017 Pazartesi günü Edirne ili merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personel 9 Ocak 2017 Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılacaktır.

Rektör sosyal medyadan duyurdu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise üniversite öğrencilerinin merakla beklediği kar tatili haberini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurarak, “Sevgili öğrencilerim Üniversite yönetim kurulu her yönüyle değerlendirerek okullara devam kararı almıştır. Sınavı olanlara başarılar” ifadelerini kullandı.

Niğde’de okullar tatil edildi

Niğde’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Niğde Valiliği aşırı buzlanma ve soğuk sebebiyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü İl genelinde okulların 1 gün tatil olduğunu duyurdu.