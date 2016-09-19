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Okullarda ilk günden sıkı denetim

Yeni eğitim-öğretim döneminin ilk gününde, Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin organize ettiği ve aralarında Asayiş, Narkotik ve Trafik polislerinin bulunduğu ekipler, okullarda uygulama yaparak geniş güvenlik önlemleri aldı.


19 Eylül 2016 09:36

Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü okulların açıldığı ilk gün Ataşehir İbrahim Müteferrika Teknik ve Anadolu Lisesi'nde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada okul önlerinde bekleyen çocukların ve yabancı şahısların genel bilgi taramaları (GBT) sorgulamaları yapıldı, okula girenler tek tek arandı. Uygulama kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Asayiş, Narkotik ve Trafik polislerinin de destek verdiği uygulamada polisler okul etrafından geçen araçları durdurarak arama yaptı.

Yapılan uygulamaya polis helikopteri havadan destek verdi. Uygulamalardan memnun kalan veliler ise okullarda her gün polis bulundurulmasını istediler. 

Metin Başar

Etiketler: okullar, Yeni eğitim-öğretim dönemi


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