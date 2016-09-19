Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü okulların açıldığı ilk gün Ataşehir İbrahim Müteferrika Teknik ve Anadolu Lisesi'nde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada okul önlerinde bekleyen çocukların ve yabancı şahısların genel bilgi taramaları (GBT) sorgulamaları yapıldı, okula girenler tek tek arandı. Uygulama kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Asayiş, Narkotik ve Trafik polislerinin de destek verdiği uygulamada polisler okul etrafından geçen araçları durdurarak arama yaptı.

Yapılan uygulamaya polis helikopteri havadan destek verdi. Uygulamalardan memnun kalan veliler ise okullarda her gün polis bulundurulmasını istediler.

Metin Başar