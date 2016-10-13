Milli Eğitim Bakanlığının masrafları okul aile birliklerince karşılanmak üzere güvenlik görevlisi çalıştırabileceği yönetmeliğinin ardından Varto’daki okullarda da özel güvenlik görevlileri çalışmaya başladı. Okulların güvenliğinin arttırılması ve istenmeyen olayların yaşanmaması için güvenlik görevlisi çalıştırmak için hizmet alımı yapabileceği açıklamalarının ardında Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Anadolu Lisesi müdürlükleri kendi okullarının güvenliklerini sağlamak üzere özel güvenlik görevlisi uygulamasını başlattı.

Fatih Çelik