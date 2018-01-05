Okulları tatil eden Mersin Valisi, sosyal medyada 'kral' ilan edildi

Vali Ali İhsan Su, dün akşam saatlerinde Twitter hesabından bugün beklenen sağanak yağmur dolayısıyla Mersin'in merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde, ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bugün ara verildiğini duyurmuştu. Vali Su'nun attığı bu tweeti kısa sürede binlerce kişi beğenirken, yüzlerce de yorum yapıldı. Okulların tatil edilmesine sevinen öğrenciler Twitter üzerinden Vali Su'ya teşekkür ederken, attıkları bazı tweetlerle de görenleri güldürdü. Bazı öğrenciler Su'yu "kral" ilan edip, fotoğrafının üzerine taç ekleyerek paylaşımlar yaptı. Öğrencilerin "Yav ne insansın be", "Mersin Evimiz Vali Ali İhsan Su babamız", "Heykelini yapsak gıdığına beton yetmez canım valim", "Kralsın sen", "Soy ismiyle müsemma Su gibi aziz Valimiz. Vali dediğin böyle olacak işte. Türkiye Vali görsün" paylaşımlarıyla görenleri gülümsetti.

Koray Ünlü