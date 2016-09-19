Okulların ilk günü servislerin de yola çıkması ile sabahın erken saatlerinde trafik oluşmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik, Mecidiyeköy’e kadar E-5 karayolu üzerinde araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Sabahın erken saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüslerin ücretsiz olmasına rağmen fazla yoğun olmadığı görüldü. Sabah saat 07.00 sıralarında Zincirlikuyu metrobüs duraklarının sakin olduğu göze çarparken, E-5 karayolunu kullanan araçlar ise trafikte kuyruk oluşturdu. Sürücüler, “Şuan benim karşıda olmam lazım. Okul servisi almam lazım. Ama trafikte bekliyoruz” dedi.

Mustafa Esen



