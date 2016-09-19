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Okulların ilk gününde korkulan trafik çilesi yaşanmadı

Yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk günde İstanbul’da beklenen akşam trafiği yaşanmadı. Mesai saatlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul’da korkulan trafik görüntüleri oluşmadı.

Okulların ilk gününde korkulan trafik çilesi yaşanmadı

19 Eylül 2016 19:34
Okulların ilk gününde korkulan trafik çilesi yaşanmadı - Tıkla İzle

İstanbul’da yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk günde akşam trafiğinde korkulan görüntüler oluşmadı. Mesai saatlerinin tamamlanmasının ardından E-5 karayoluna ve TEM otoyolunda korkulan görüntüler oluşmadı. Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması ve belediyenin uyarılarının dikkate alınması trafik yoğunluğu yaşanmasını engelledi. Vatandaşların uyarıları dikkate almasıyla akşam saatlerinde normalden daha yoğun olması beklenen trafikte korkulan olmadı. Yer yer trafik yoğunlukları oluşsa da oluşan trafik normal trafik yoğunluğunu aşmadı. 

Ufuk Kıvık


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