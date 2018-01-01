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Okulun bayrak direğindeki güvenlik kamerasını çalan hırsız tutuklandı

Isparta’daki iki evden hırsızlık yapan ve bir okulun bayrak direğine çıkarak güvenlik kamerasını çalan zanlı yakalandı. Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Okulun bayrak direğindeki güvenlik kamerasını çalan hırsız tutuklandı

01 Ocak 2018 19:56

Edinilen bilgiye göre, 12 ve 21 Aralık 2017 tarihlerinde Gülistan ve Doğancı Mahallelerinde iki ayrı eve giren A.Z. (22), bir televizyon ve nakit para çaldı. Zanlı, 26 Aralık 2017 tarihinde ise Gülistan Mahallesi’nde bulunan Gülistan Ortaokulu’ndaki bayrak direğine çıkarak, okulun güvenlik kamerasını çaldı. Yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu şüphelinin A.Z. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan zanlı, adli makamlara sevk edildi. Üç ayrı hırsızlık olayının faili olan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Feti Kılıç
 

Etiketler: ısparta, tutuklama

 

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