Okulun çatısına kurdukları sistemle 240 bin TL tasarruf sağladılar

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, yurtdışı programında esinlendikleri yenilebilir enerji projesinin benzerini kendi okul çatılarına kurarak, her yıl 60 bin TL elektrik masrafından kara geçiyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sundukları proje ile kendi elektriğini üretmeye başlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okulun elektrik ihtiyacını yüzde 50’ye indirdi.

Proje ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ekrem Erliğ, projeyi 2014 yılında hayata geçirdiklerini ve okulun yüzde 50 elektriğini buradan karşıladıklarını söyledi. Ayda yaklaşık 5 bin TL elektrik masrafından kurtulduklarını ifade eden Erliğ, “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Programını 2013 yılında açıkladı. Bizde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına müracaat ettik. Yenilenebilir enerji projemiz 2013 yılında kabul edildi ve 2014 yılında da okulumuzun çatısına 60 KW yenilenebilir enerji sistemi kurduk. Bu sistemle okulumuzun yaklaşık yüzde 50 elektrik ihtiyacı karşılanmaktadır. Yaklaşık olarak ayda 5 bin TL’lik bir getirisi var. Biz bu proje ile hem öğrencilerimize eğitim hem de bölgede bir farkındalık oluşturduk” dedi.

“Avrupa’dan esinlendik, kendi okulumuza kurduk”

Erasmus kapsamında Avrupa’dan esinlendikleri projeyi kendi okullarına hayata geçirdiklerini ifade eden Erliğ, “Bu projeyi kurmadan önce tabi biz her yıl Avrupa’da Erasmus kapsamında projelere gidiyorduk. Yurt dışında insanların güneş ve rüzgardan elektrik ürettiklerini gördük. Bizde yurt dışından esinlenerek geldik ve okulumuzda böyle bir projeyi uygulamaya koyduk. Biz bu projeyi kurduktan sonra ilimizde birkaç yerde işletmeler kendi elektriklerini üreterek, hatta fazlasını devlete satmaktadırlar. Bizde burada eğer elektrik ihtiyacımızın fazlası olduğunda bunu TEİAŞ’a satmak isteriz. Projemiz 4 yıldır uygulanmaktadır. Yaklaşık olarak yıl bazında 60 bin TL getirisi var. Bu projeyi kurduğumuzda Euro kuru düşüktü. 145 bin TL’lik bir sistem, ama bugünkü bazda hesaplama yapıldığında bu sistem 5-6 yılda kendisini amorti etmektedir. Kalan 20-25 yılda ise kar olarak bize geri dönmektedir. 4 yılda toplamda 240 bin TL’lik bir getirisi olmuştur” diye konuştu.

Uğur Ulu