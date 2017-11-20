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Okulun yanında sentetik madde çekti

Gaziantep’te gündüz vakti bir okulun yanında sentetik madde çeken genç, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yürek burkan görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Okulun yanında sentetik madde çekti

20 Kasım 2017 15:55

Olay, Üçoklar Mahallesi Fikripaşa Caddesi Mustafa Necati Sokak’ta bulunan Mustafa Necati Ortokulu önünde yaşandı. Gündüz çekilen görüntülerde bir gencin elinde poşet ile sentetik madde çektiği görülüyor. Bir süre okulun duvarına yaslanan genç zaman zaman elleriyle anlamsız hareketler yaparak, yol boyunca yürüyor. Zaman zaman yola da çıkan genç, elindeki maddeyi çekmeye devam etti.

Ayakta durmakta zorlanan gencin görüntüleri, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntüler izleyenlerin yüreğini burkarken, mahallelinin tepkisine neden oldu.

Etiketler: sentetik madde

 

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