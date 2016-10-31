Henüz 3 yaşındayken çamaşır makinesine ve araba tekerleklerine olan tahammülsüzlüğü nedeniyle ailesi tarafından doktora götürülen Metehan Doğan Uysal’a (7) otizm tanısı konuldu. İzmir Bayraklı’daki Tolga Özel Eğitim Kurumları’nda eğitim görmeye başlayan minik Metehan, otizmin belirtilerini aşmasının yanı sıra okuma yazma da öğrendi.

Metehan’ın annesi Aylin Çürük, oğlunun 3 yaşında diğer çocuklardan farklı tepkiler gösterdiğini ve otizm teşhisi konulduğunu açıkladı. Anne Aylin Çürük, “Metehan’ın uyku ve yemek düzeni çok iyiydi. En zor kelimeleri rahatlıkla söylüyor fakat cümle kuramıyordu. Bir de çamaşır makinesi ve araba tekerleği gibi dönen nesnelere aşırı ilgisi ve tahammülsüzlüğü vardı. Küçük kas gelişimi yoktu. Ellerini kontrol etmekte zorluk yaşıyordu. Bu belirtiler üzerine doktora başvurduk. Otizm teşhisi kondu. Son 3 senedir gördüğü tedavi sonucu normale döndü. Hatta dahi olabilecek kapasiteye geldi” şeklinde konuştu.

“Öğretmenleri anne gibi yaklaştı”

Gördüğü eğitim sayesinde Metehan’ın kendi karakterini bulduğunu söyleyen anne Aylin Çürük, “Son 3 senedir çok duygusallaştı. Okuma-yazma öğrendi. Otizm belirtilerinin hepsi son buldu. Buradaki öğretmenler de da onun anneleri gibi. Metehan’a özel ilgi gösterdiler. Onu koynunda uyuttular” dedi.

“Öğretmenler desteğini esirgemedi”

Anne Aylin Çürük, Metehan’ın öğretmenlerinin büyük özveriyle davrandıklarını ve kendisine destek olduklarını belirterek, “Metehan’ı iyileştirme sürecinde Tolga Özel Eğitim Merkezi’nin ve annemin hakkını ödeyemem. Metehan’ın hep yanında oldular. Her konuda destek çıktılar” şeklinde konuştu.

Çubuk; “En büyük görev ailelere düşüyor”

Tolga Özel Eğitim Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Burak Çubuk ise otizmin özel ilgi ve eğitim gerektirdiğini söyleyerek, “Otizmli bireylere doğru yaklaşım sergilendiğinde ve programlı eğitim verildiğinde başarılı sonuçlar alınabiliyor. Bu konuda en büyük görev ailelere düşüyor. Her bireye özel eğitim ve program planlıyoruz” dedi.