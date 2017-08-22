Okuma azmi gençlere örnek oldu

Bozüyük’te yaşayan Ahmet Barış 1946 yılında doğdu. 1979 yılında astsubaylıktan emekli olan Barış, 1986 yılından bu yana ilçede serbest muhasebeci olarak çalışıyor. Ortaokul mezunu olarak mesleğe başlayan Ahmet Barış, geçtiğimiz yıllarda ilk olarak açık öğretim yoluyla lise eğitimini tamamladı. 2011 yılında Mali Müşavirlik sınavını kazanarak mali müşavir oldu. Daha sonra 2013 yılında üniversite sınavına girdi. O yıl Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanan Ahmet Barış ders tekrarı yapmadan 4 yıl içinde mezun olarak 71 yaşında üniversite diplomasını aldı. Ahmet Barış, diplomasını Bilecik Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Büro Yöneticisi Mehmet Duru'nun elinden aldı.

Ahmet Barış, 4 yıllık işletme bölümünü 4 yılda bitirdiğini anlatarak, "1979 yılında astsubaylıktan emekli oldum. 1986 yılında serbest muhasebecilik için müracaat ettim ve o yıldan bu yana Bozüyük'te bu işi yapıyorum. 2011 yılında Mali Müşavirlik sınavını kazanarak o yıl mali müşavir oldum. Lise eğitimimi açık öğretim üzerinden tamamladım. Daha sonra 2013 yılında üniversite sınavına girdim. O yıl Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü kazandım. Dört yıl da bu okulu da bitirip mezun olarak diplomamı aldım. Okumanın yaşı yoktur. Hem mesleğimizi icra edip hem de okumaya çalıştık. Şimdi ki gençlerimiz çok daha şanslı ve daha iyi imkanlara sahipler. Okumaktan asla vazgeçmesinler. Benim bu azmim başta gençlerimiz olmak üzere herkese örnek olsun" dedi.

İsmet Cep

