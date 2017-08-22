Diğer
Kategoriler

Okuma azmi gençlere örnek oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 71 yaşındaki serbest muhasebesi Ahmet Barış, 2013 yılında kazandığı üniversiteyi 4 yılda başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Barış’ın, geçkin yaşına rağmen okuma azmi ve kararlılığı genç nesillere örnek oldu.

Okuma azmi gençlere örnek oldu

22 Ağustos 2017 09:42

Bozüyük’te yaşayan Ahmet Barış 1946 yılında doğdu. 1979 yılında astsubaylıktan emekli olan Barış, 1986 yılından bu yana ilçede serbest muhasebeci olarak çalışıyor. Ortaokul mezunu olarak mesleğe başlayan Ahmet Barış, geçtiğimiz yıllarda ilk olarak açık öğretim yoluyla lise eğitimini tamamladı. 2011 yılında Mali Müşavirlik sınavını kazanarak mali müşavir oldu. Daha sonra 2013 yılında üniversite sınavına girdi. O yıl Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanan Ahmet Barış ders tekrarı yapmadan 4 yıl içinde mezun olarak 71 yaşında üniversite diplomasını aldı. Ahmet Barış, diplomasını Bilecik Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Büro Yöneticisi Mehmet Duru'nun elinden aldı.

Ahmet Barış, 4 yıllık işletme bölümünü 4 yılda bitirdiğini anlatarak, "1979 yılında astsubaylıktan emekli oldum. 1986 yılında serbest muhasebecilik için müracaat ettim ve o yıldan bu yana Bozüyük'te bu işi yapıyorum. 2011 yılında Mali Müşavirlik sınavını kazanarak o yıl mali müşavir oldum. Lise eğitimimi açık öğretim üzerinden tamamladım. Daha sonra 2013 yılında üniversite sınavına girdim. O yıl Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü kazandım. Dört yıl da bu okulu da bitirip mezun olarak diplomamı aldım. Okumanın yaşı yoktur. Hem mesleğimizi icra edip hem de okumaya çalıştık. Şimdi ki gençlerimiz çok daha şanslı ve daha iyi imkanlara sahipler. Okumaktan asla vazgeçmesinler. Benim bu azmim başta gençlerimiz olmak üzere herkese örnek olsun" dedi.

İsmet Cep
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç