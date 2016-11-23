Atayiğit, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak çıktıktan sonra bununla yetinmeyerek ve “yaşam boyu eğitim” felsefesiyle eğitim hayatına devam etme kararı aldı. Daha sonra Atayiğit, sırasıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde Maliye, Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret bölümlerini bitirerek mezun oldu. Atayiğit, şuanda ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde Web Tasarım ve Kodlama Bölümü’nde öğrenim görüyor.

Eğitim aşkı bitmek tükenmek bilmeyen Atayiğit, Anadolu Üniversitesi’nin davetlisi olarak geldiği Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney ve dekan yardımcıları ile bir araya geldi. Atayiğit, ilk olarak Prof. Dr. Güney’in 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak İzmir’den getirdiği çeşitli hediyeleri takdim etti. Prof. Dr. Güney de, azmiyle herkese örnek olan 68 yaşındaki öğrenciye Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeleri verdi.

“1 milyon 371 bin öğrencimizle büyük bir aileyiz”

Buluşmada konuşan Prof. Dr. Yücel Güney, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin şuanda 1 milyon 371 bin öğrencisiyle çok büyük bir aile olduğuna dikkat çekti. 68 yaşındaki öğrenciye okuma azmiyle gelecek nesillere örnek olduğu için teşekkür eden Prof. Dr. Güney, “YÖK’ün yaklaşık yüzde 38’ine yakınına tekabül eden öğrenci sayısına ulaştık. Öğrencilerimizin artık yüzde 50’sine yakının yaş ortalaması ise 28 yaşın üstündedir ve 400 bin ikinci üniversite kapsamında öğrencimiz bulunmaktadır. En başarılı öğrencilerimiz de ikinci üniversite programında olan öğrencilerimiz. Siz de bizim ikinci üniversitelilerimizdensiniz ki fazladan 4 farklı program bitirmişsiniz. Sizi çok tebrik ediyorum. Böyle güzel örneklerle daha fazla karşılaşmak isteriz. Umarım bundan sonra da okuma aşkınız hiç bitmez, herkse örnek olduğunuzu düşünüyorum” dedi.

“Önemli olan insanların bütün sorunları eğitimle çözebileceğine inanmalarıdır”

Şener Atayiğit ise, Anadolu Üniversitesi’nin ‘yaşam boyu eğitim’ sloganıyla, sadece Türkiye’deki değil dünyadaki tüm insanların okuma özlemine cevap veren bir eğitim kurumu olduğunu kaydetti.

Açıköğretim Sistemi’nde her yaştan insanın eğitim alabildiğini anlatan Atayiğit, şunları anlattı:

“Önemli olan insanların bütün sorunları eğitimle çözebileceğine inanmalarıdır. Bu yüzden yaşam boyu eğitim, ülkemizde hemen hemen çok önemli bir konuma gelmiştir. Özellikle 2000’li yılların en büyük sorunlarından birisi, yaşlı nüfusun psikoterapisi. Yani ömrünü çalışmakla geçirmiş insanlar, birden emeklilik sürecinde bir boşluk durumunda kalıyorlar. Bunlar, kendilerini yaşam boyu eğitimle toplumun çok değerli kişileri haline getirebilirler. Yaşam tecrübelerini, yaşam boyu eğitimin verdiği imkanlarla birleştirerek daha sağlıklı bir Türkiye, daha sağlıklı bir dünya ortaya çıkartabiliriz.”

Kadir Çetin - Selim Kuşcu

