P.E, aile dostu olan ve kalacak yeri olmadığını söyleyen C.Ö’yü evine aldı. Sohbet esnasında eşyalarını kaybettiğini söyleyen P.E’ye, C.Ö, “Ziynet eşyalarına okuyup üfleyeceğim” dedi. Maddi değeri 2 bin TL olan çeşitli ziynet eşyalarına okuyup üfleyen C.Ö, masanın üzerindeki kolye ve zinciri alarak evin başka odasına gitti. “Eşyalarını sakladım, 2-3 gün saklı duracak. Daha sonra zincir ve küpelerini vereceğim” diyen C.Ö, evden çıkarak kayıplara karıştı. Ziynet eşyalarını bulamayan ev sahibi şikayetçi oldu. C.Ö’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gürkan Düzenli

