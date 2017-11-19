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Okuma oranının artması için güzel proje

Van’ın Bahçesaray Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri tarafından “okumanın saati yoktur” adlı proje ile çocuklara okuma alışkanlığını kazandırıyorlar.

Okuma oranının artması için güzel proje

19 Kasım 2017 22:30

Bahçesaray Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenlerinden örnek proje. Türkçe öğretmenleri Melis ve Ramazan isimli hocalar, okul müdürü Muhammed Said Ünsal’ın desteği ile yaptıkları “okumanın saati yoktur” adlı projeleri ile hem okuma oranını artırmak, hemde öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak. Bu proje sayesinde okulda okuma alışkanlığının arttığı belirtildi.

Bahçesaray Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva, “Bu güzel proje yapanları başka okul müdür Muhammed Said Ünsal olmak üzere Melis ve ramazan hocalara teşekkür ederek, inşallah diğer okullarda farklı projelerle imza atılır” dedi

 

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