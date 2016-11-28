Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Beyazevler Mahallesi’ndeki Yalçın Parkı Okuma Salonu’nda minyatür ve ebru sanatı, Belediye Evleri Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Parkı Okuma Salonu’nda ise ahşap boyama, resim ve satranç kurslarının yaş sınırı olmaksızın tüm vatandaşlara açık olduğunu belirtti.

Yetenekler hayal gücüyle birleşiyor

Başkan Hüseyin Sözlü’nün liderliğinde sosyal belediyeciliğin başarılı örneklerini sergilediklerini, sanatta, sporda ve eğitimde her zaman Adanalıların hizmetinde olduklarını vurgulayan Halil Hızlısoy, “Adana’da yaşayan her birey Adanalıdır anlayışıyla, göçle gelen nüfusun entegrasyonunun sağlanması, eğitim seviyesinin iyileştirilmesi ve gençlerin rehabilitasyonunu amaçlayan Adana’nın Renkleri projesine sanat kurslarımızı da ekledik. Ücretsiz açılan ebru, minyatür, ahşap boyama, resim, satranç kurslarında uzman eğitmenlerimizin gözetimindeki kursiyerlerimiz yeteneklerini hayal güçleriyle birleştirip, kendi eserlerini ortaya çıkarıyorlar. Meraklı vatandaşlarımızı kayıtları devam eden bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Başvurular devam ediyor

Kitaplık, internet erişimi, film izleme ve kişisel gelişim hizmetlerinin yürütüldüğü Okuma Salonları’nın aynı zamanda kadınların sosyal yaşam alanı olduğunu kaydeden Halil Hızlısoy, sanat kurslarında ortaya çıkan eserlerin sergilenip, satışa sunularak kursiyerlerin kazanç sağlamalarınada imkan sunacaklarını sözlerine ekledi.

Hızlısoy, sanat kursları için yeni kayıt başvurularının Beyazevler Yalçın Parkı için 0322-2261180, Belediye Evleri Cumhuriyet Parkı Okuma Salonu için 0322-2484445 numaralı telefonlardan alındığını duyurdu.

