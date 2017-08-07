Okuma ve yazma sevdalılarının yeni adresi; Balat

Okuma ve yazmaya gönül verenler, 19 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Fatih ilçesinin Balat semtindeki Olmadık Projeler Atölyesi’nde buluşacak. Organizasyon yetkililerinin verdiği bilgilere göre, yeni nesil yazar platformu Yazım Kılavuzu ile Olmadık Projeler’in düzenlediği atölyeler, Çarşamba saat 19:00 - 21:00, Cumartesi günleri ise saat 14:00 - 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ekim ayının sonuna kadar devam edeceği bildirilen program kapsamında, yazarlarla kitapları ve yazarlık serüvenleri hakkında kahve sohbetleri yapılacak. ‘Hikayeye Dair Her Şey’ ve ‘Editörlerle Baş Başa’ etkinlikleri, yazmaya meraklı olan herkese açık olacak. Balat’taki etkinliklerde ayrıca, sevilen klasik eserlerdeki karakterler, tiyatro sanatçıları tarafından canlandırılarak ete kemiğe büründürülecek. Etkinlikler, Olmadık Projeler Atölyesi’nin kütüphane alanında düzenlenecek.

Etkinliğin ayrıntıları

Hikayeye Dair Her Şey (6 - 13 - 20 - 27 Eylül | 4 -11 Ekim | 19:00-21:00)

Sahip olduğu fikri hikayeleştirmek isteyen herkes, çarşamba akşamları düzenlenen atölyeye katılabiliyor. Senaryo, roman ya da öykü kurgulamak için izlenmesi gereken yöntemin, örnekler üzerinden anlatıldığı atölyenin moderatörü, senarist ve senaryo danışmanı Akın Tek.

Editörlerle Baş Başa (9 Eylül | 7 Ekim | 14:00 - 16:00)

Yazmaya meraklı olan ve yazmayı deneyen herkes, metinlerinden birer sayfa örnek getirerek editörlerle aynı masada yazdıklarını değerlendirme fırsatını buluyor.

Yazarlarla Kahve Sohbetleri (19 Ağustos | 16 - 30 Eylül | 14 - 28 Ekim | 14:00 - 16:00)

İlki 19 Ağustos’ta Sezgin Kaymaz’la gerçekleştirilecek etkinlikte, yazarlarla kitapları ve yazarlık serüvenleri üzerine kahve eşliğinde sohbetler yapılıyor. Etkinlik kapsamında, 16 Eylül’de Özgür Mumcu ve 30 Eylül’de Algan Sezgintüredi konuk edilecek.

Kitap Karakterleriyle Aynı Masada (23 Eylül | 21 Ekim | 14:00 - 16:00)

Ünlü karakterleri canlandıran tiyatro sanatçıları, katılımcılarla aynı masayı paylaşarak, karakter üzerinden kitabı ve karakteri analiz ediyor.