Okuma yazma seferberliği yoğun ilgi görüyor

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve eşi Fulya Kutlu, belediye bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezlerinde okuma-yazma seferberliğinin startını verdi. Okuma ve yazma seferberliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, teşekkür eden eğitim gören kursiyerler okuma ve yazmayı öğrenmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Okuma ve yazma öğrenmeye gelen vatandaşlara başarılar dileyen Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile eşi Fulya Kutlu, eğitim gören kursiyerlere çeşitli hediyeler takdim etti.

Okuma ve yazma seferberliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, “Ülkemiz genelinde okuma ve yazma seferberliği zaman zaman başlatılıyordu ama şuanda en kapsamlı okuma ve yazma seferberliği Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanım efendinin başkanlığında başlatmış bulunuyoruz. Bizlerde Aıdyaman Belediyesi olarak bu okuma ve yazma kurslarına baştan beri öncelik veriyoruz. Bugüne kadar 250 öğrencimizi mezun etmiştik. Burada da 100 öğrencimizle devam ediyoruz. İhtiyaç artıkça sınıf sayımızı da artırabiliriz” dedi.

Okumanın mutluluğunu yaşadığını belirten Elif Özçelik ise, “Okuma ve yazmaya çok merakım vardı. Hep diyordum ki öğreneyim ama bir türlü öğrenemiyordum. Hep gazetelere bakıyordum ve televizyonlardaki harflere bakıyordum. Buraya geldim çok memnun oldum, Allah hepinizden razı olsun. Şimdi, A,B,C’yi öğrendim, yazmayı da yeni yeni öğrenmeye başlıyorum. Çok şükür okumayı öğrendim” ifadelerini kullandı.

Okuma ve yazmayı bilmeden önce çok zorluk çektiğini belirten Türkan Yılmaz ise, “Önce doktora gidiyorduk, kapı numarasını bilmiyorduk, bir şeyi bilmiyorduk birilerine soruyorduk. Onlardan da Allah razı olsun, herkes gösteriyordu ama ben kendim bilsem daha iyi olur” cümlelerini kullandı.

Sınıf Öğretmeni Kudret Melek Çalış ise konuşmasında, "Çok güzel ilerliyoruz inşallah hedefimize ulaşacağız. Her şey yolunda gidiyor. Toplam da şuan 100 civarında öğrencimiz var. Günlük hayatta yaşadıkları sıkıntılardan dolayı tabii ki bir harf öğrendiklerinden dolayı bu mutluluğu öğrenmek mümkün oluyor” şeklinde konuştu.

Cihan Kizir

