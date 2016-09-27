Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nden mezun olan ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Perfüzyon Teknikleri Bölümü'nü kazanan İrem Keskin (19), İstanbul’da dün akşam saatlerinde evine dönmek için otobüs beklerken kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin yardımı ile Beylikdüzü'ndeki bir hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi, yapılan müdahalede tekrar hayata döndürüldü. Ancak Keskin, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Artvin İl Özel İdaresi çalışanlarından Ömer Keskin’in iki çocuğundan büyüğü olan İrem Keskin, bu yıl üniversite sınavlarına girmiş ve kalp rahatsızlıklarına müdahale alanında kullanılan makinelerin teknikerliği anlamına gelen perfüzyon bölümünü kazanmıştı.

Cenazesi Artvin’e getirilen Keskin’in yarın Sümbüllü köyünde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

