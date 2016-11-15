Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Okumayan kız kalmasın diye köy köy geziyorlar

Okumayan kız kalmasın diye köy köy geziyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, ‘Yüksekova’da Okumayan Kız Kalmasın’ projesi kapsamında köy köy dolaşarak aileleri bilinçlendiriyorlar.

Okumayan kız kalmasın diye köy köy geziyorlar

15 Kasım 2016 15:34

Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri, ‘Yüksekova’da Okumayan Kız Kalmasın’ projesi kapsamında Kadıköy köyünde aile bilinçlendirme semineri düzenledi. Seminer sırasında projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Ümit Kaplan, okullarının “Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Hibe Programı” kapsamına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına “Yüksekova’da Okumayan Kız Kalmasın” ismi ile proje sunduklarını ve projenin hibe almaya hak kazandığını belirtti. Toplam 4 köyde geniş katılımlı aile bilinçlendirme seminerleri düzenlemeyi hedeflediklerini ifade eden Kaplan, okul ve derslik yetersizliği, okulların genellikle yerleşim yerlerinden uzak olması ve birçok ailenin özellikle kız çocuklarının bu kadar yol gitmesini istememeleri, ailelerin çocuklarını, fiziksel koşulları elverişsiz, örneğin tuvaletsiz, su şebekesi olmayan okullara göndermek istememeleri, birçok ailenin ekonomik güçlük içinde olması, ailelerin yetişkin erkekleri ve erkek çocukları kadınlara ve kızlara göre önde tutan geleneksel önyargıları, çocukları evde çalıştırarak aile gelirine ek katkı sağlama eğilimi, birçok ailenin kızlarının bir an önce evlenmesini eğitimden daha önemli sayması, kırsal bölgelerde kadın rol modellerinin nadiren görülmesi ya da hiç olmaması, ortaöğrenim imkanlarının sınırlı olmasının ilköğretime yönelik ilgiyi azalttığını kaydetti.

Proje asistanı Necip Balin ise, projenin genel hedeflerinin Hakkari il genelinde eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve başta kız çocukları olmak üzere her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi suretiyle insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması olduğunu söyledi. Balin, proje kapsamında değişik nedenlerle okulu terk etmiş veya okula devam edemeyen Yüksekova'daki 10 köyden 120 kıza, iki farklı kademede eğitim verilerek 6'ncı sınıf açık öğretim kayıtlarının yapılacağını söyledi. 

Erkan Çapraz - Ömer Oğuz

Etiketler: hakkari


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!