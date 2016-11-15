Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri, ‘Yüksekova’da Okumayan Kız Kalmasın’ projesi kapsamında Kadıköy köyünde aile bilinçlendirme semineri düzenledi. Seminer sırasında projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Ümit Kaplan, okullarının “Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Hibe Programı” kapsamına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına “Yüksekova’da Okumayan Kız Kalmasın” ismi ile proje sunduklarını ve projenin hibe almaya hak kazandığını belirtti. Toplam 4 köyde geniş katılımlı aile bilinçlendirme seminerleri düzenlemeyi hedeflediklerini ifade eden Kaplan, okul ve derslik yetersizliği, okulların genellikle yerleşim yerlerinden uzak olması ve birçok ailenin özellikle kız çocuklarının bu kadar yol gitmesini istememeleri, ailelerin çocuklarını, fiziksel koşulları elverişsiz, örneğin tuvaletsiz, su şebekesi olmayan okullara göndermek istememeleri, birçok ailenin ekonomik güçlük içinde olması, ailelerin yetişkin erkekleri ve erkek çocukları kadınlara ve kızlara göre önde tutan geleneksel önyargıları, çocukları evde çalıştırarak aile gelirine ek katkı sağlama eğilimi, birçok ailenin kızlarının bir an önce evlenmesini eğitimden daha önemli sayması, kırsal bölgelerde kadın rol modellerinin nadiren görülmesi ya da hiç olmaması, ortaöğrenim imkanlarının sınırlı olmasının ilköğretime yönelik ilgiyi azalttığını kaydetti.

Proje asistanı Necip Balin ise, projenin genel hedeflerinin Hakkari il genelinde eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve başta kız çocukları olmak üzere her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi suretiyle insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması olduğunu söyledi. Balin, proje kapsamında değişik nedenlerle okulu terk etmiş veya okula devam edemeyen Yüksekova'daki 10 köyden 120 kıza, iki farklı kademede eğitim verilerek 6'ncı sınıf açık öğretim kayıtlarının yapılacağını söyledi.

Erkan Çapraz - Ömer Oğuz