Diğer
Kategoriler

Okun bahçesinde oynayan çocuğun göğsüne demir şiş saplandı

Şanlıurfa’da okulun bahçesinde oyun oynayan 12 yaşındaki çocuğun göğsüne demir şiş saplandı.

Okun bahçesinde oynayan çocuğun göğsüne demir şiş saplandı

10 Ocak 2018 13:13

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, okulun öğrencisi olmayan ve duvardan atlayarak girdiği bahçede oynayan 12 yaşındaki Yusuf S.’nin göğsüne çöp kovasının kenarındaki demir şiş saplandı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Demir şişin olay yerindeki diğer çocuklar tarafından çıkartıldığı iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

Şinasi İnan - Ahmet Kaya
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç