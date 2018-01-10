Okun bahçesinde oynayan çocuğun göğsüne demir şiş saplandı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, okulun öğrencisi olmayan ve duvardan atlayarak girdiği bahçede oynayan 12 yaşındaki Yusuf S.’nin göğsüne çöp kovasının kenarındaki demir şiş saplandı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Demir şişin olay yerindeki diğer çocuklar tarafından çıkartıldığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Şinasi İnan - Ahmet Kaya

