Yapılan darbelerin ve girişimlerinin Türk Milletine en büyük zararı verdiğini söyleyen Okur; "Bizim geleceğe yönelik düşüncelerimizi, adımlarımızı, heyecanlarımızı baltalamaya ve törpülemeye yönelik bu tür adımların sadece bu tarz darbelerle değil değişik yöntemlerle değişik taktiklerle bu memleketi bu yurdun çocuğunun ideallerini baltalamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı

Vali Okur Uşak’ta göreve başlamasına müteakip yaşadığı bir olayı anlattı ve şunları söyledi; "Yaklaşık bir yıl önce göreve başladığımda ilk randevu talep eden Mehmet Şeker beyefendi idi. Nuri Şeker beyin torunu diye not düşülmüştü. Geldi ve herkes gelmeden önce ben geleyim işimi biran önce bitireyim herkes ondan sonra ne yaparsa yapsın dedi. Anladım ki dedesinin torunu. Aceleci işini çabucak bitirmek isteyen biri. Dedesi gibi bir Uşak sevdalısı. Ben kendi şahsında atalarına dedelerini ve Uşak’ta Şeker Fabrikasının yapımında ve buraya gelmesinde emeği geçen herkesi saygıyla sevgiyle ve minnetle anıyorum."

"NİCE DELİKANLILAR BURADAN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIYLA EVLENMİŞLER"

Vali Okur yaptığı konuşmada Sümerbank gibi, Uşak Şeker Fabrikası gibi kurumların çok eski kurumlar olduğunu Cumhuriyetin temelleriyle beraber emekleyerek, yürüyerek bu günlere geldiğini ve orada çalışanlara oradan istifade edenlere bir kimlik bir şahsiyet, bir unvan kazandırdığını söyledi. Vali Okur; "Hesap ettim yaklaşık dört veya beş nesil buradan istifade etmiş. Emekli olmuşlar, hayatlarını kaybetmişler yine onların çocukları, eşleri yine buralardan istifade etmeye devam etmiş. Düşünüyorum da tabi bu heyecanı kendilerinin nasıl yaşadığını kestirememekle birlikte nice genç kızlar pancar mevsimini düşünerek çeyizlerin hazırlamaya koyulmuşlar, nice delikanlılar buradan elde ettikleri kazançlarıyla evlenmişler. Bu duygular hakikaten çok değerli kaliteli ve her insanın saygı duyacağı, yaşaması, yaşatması gereken duygulardır."dedi.

"BİR ELİNİZLE TUTTUĞUNUZ TOPRAĞA SAHİP ÇIKMANIZ GEREKİYOR"

Uşaklıları taktir ettiğini söyleyen Vali Okur; " Kendi sermayeleri, kendi emekleriyle Uşak’ın ilkler şehri olmasının en güzel numunesi olarak bu fabrikayı kurmuşlar diğer sermayelere de yol gösterici olmuşlar. Uşak gerçekten bugün bölgesinde üç organize sanayi bölgesi ve 750-800 fabrikasıyla sanayi merkezi haline gelmiştir. Bunda Uşak insanının gerçekten verimli, girişimci, yeniliklere açık, risk alan ve bu riski de hayata geçirebilen bir yapısının çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir elinizle tuttuğunuz toprağa sahip çıkmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİNE VERİLEN EN BÜYÜK DARBEDİR"

Bugün başka şeyler konuşuyor olmak gerekirken hala darbenin, hala darbenin yıllarca sürecek olumsuz tesirlerinin konuşulduğunu dile getiren Vali Okur konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı; "Bu Türk Milletine verilen en büyük darbedir. Bizim geleceğe yönelik düşüncelerimizi, adımlarımızı, heyecanlarımızı baltalamaya ve törpülemeye yönelik bu tür adımların sadece bu tarz darbelerle değil değişik yöntemlerle değişik taktiklerle bu memleketi bu yurdun çocuğunun ideallerini baltalamaya çalışıyorlar. Yılacak mıyız? Hayır. Bütün gücümüzle bütün gayretimizle burada olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarımızda da var gücümüzle elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Onun için bu vatan gerçekten çok kıymetli her santimetre karesi şehit kanlarıyla, gazilerimizin alın teriyle, kanlarıyla sulanmış topraklarda işçilerimizin gerçekten alın teri ve bu emeklerinin neticesi olan ürünlerinin bundan sonra da devam etmesi dileğiyle bu 91. kampanya dönemimizin hayırlı uğurlu olmasını başarılı geçmesini verimli, bereketli olmasını, kazasız güzel günler temenni ve niyaz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Bayram Keleş