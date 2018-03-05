Okuryazarlık seferberliği başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi'nde Okuryazarlık Seferberliği programında yaptığı konuşmada, bundan 15 yıl önce kız çocuklarının eğitimi için başlatılan ‘Haydi Kızlar Okula’ seferberliğini hatırlatarak, “Bu seferberlik sadece bir eğitim kampanyası değil, aynı zamanda bir sosyal dönüşüm seferberliğiydi. Kızlarımızı erken yaşta evlilikten, çocuk işçiliğinden koruyacak yegane güvenli liman okullardı, eğitim yuvalarıydı. Böylece 350 bin kız çocuğumuza aydınlık bir geleceğin yolunu açtık. Aynı şekilde 2008 yılında ismini bizzat koyduğum ‘Ana kız okuldayız’ kampanyasıyla eğitim alma imkanı olmayan kadınlarımız için bir seferberlik başlattık. Bu kampanyanın sonunda 1 milyon 832 bin kadınımıza sertifika verdik. Milletimiz okuma yazma seferberliği konusunda son derece hassastır. Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan eğitim kampanyaları büyük ilgi görmüş her biri bizi bir adım daha öteye taşımıştır. Son 15 yıllık dönemdeki yoğun çabalar neticesindeyse eğitim alanında önemli kazanımlar elde ettik. 2002 yılında bütçede eğitime ayrılan pay 11 milyar TL iken 2017’de 122 milyar TL olmuştur. Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. En sevindirici olanda temel eğitimde kızların okullaşma oranıyla erkek öğrencilerin okullaşma oranı arasında bir fark kalmamıştır. Ortaokulda kızlarımızın okullaşma oranı yüzde 99.12 iken, erkek öğrencilerimizin oranı yüzde 99.33’tür. Özellikle kız çocuklarının okullaşması konusundaki çağrılara duyarlılıkları nedeniyle tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

"Bugün başlattığımız bu seferberlikle inşallah ülkemizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak yüzde 100 okuryazar bir toplum olacağız"

“Şimdi belki de temel eğitimde son seferberlik diyebileceğimiz bir noktadayız” diyen Erdoğan, “Ülkemizde örgün eğitim çağına geçmiş, 14 yaş üzeri nüfusun yüzde 4’ü okuma yazma maalesef bilmemektedir. Yani yaklaşık 2.5 milyon vatandaşımız bindiği otobüsün, aldığı ilacın adını okuyamamaktadır. Resmi olarak bugün başlattığımız bu seferberlikle inşallah ülkemizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak yüzde 100 okuryazar bir toplum olacağız. Şubat ayının başında bir toplum gönüllüsü olan Müge Anlı kardeşimizin çağrısıyla programına Cumhurbaşkanımızla katılarak bu güzel kampanyaya desteğimizi açıklamıştık. Milli Eğitim Bakanlığımızın hızlı çalışmaları neticesinde bugün de kurslarımızı resmi olarak başlatıyoruz. Bu seferberliğin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya davet ediyorum. Ama özellikle de gündelik telaşlar içinde daha önce böyle bir imkanı olmayan evde işte tarlada fabrikada ter döken emektar kadınlarımızın bu imkanı değerlendirmelerini rica ediyorum. Yaşınız kaç olursa olsun lütfen bu fırsatı kaçırmayın. Sadece 8 haftalık bir kurs hayatınızı değiştirebilir. İnanıyorum ki bu daha ileri hedefler için bir basamak olacak, birçok kardeşimiz ileride ilkokulda denkliğinde bir diplomaya da sahip olacaklardır” açıklamasında bulundu.

"Ülkemizde okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmayacaktır"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Güzel bir söz var, ‘Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık onu söndüremezsiniz.’ İlk emri ‘oku’ olan bir dinin mensupları olarak da bu çağrının cevapsız kalmayacağına gönülden inanıyorum. Bizler yeter ki o fitili yakalım gerisi kardeşlerimizin gayretine kalmış. Kampanyanın açıklandığı son bir aylık süreçte kurslara başvuranların sayısı 270 bini geçmiştir. İnanıyorum ki 2.5 milyon vatandaşımızın tümü süreç içinde bu seferberliğe kapılacak, ülkemizde okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmayacaktır. Bundan sonrası eğitim alanında kaliteyi arttırmaya yönelik kampanyalar olacaktır. Artık ülkemiz gücünü perçinleyecek yeni hedeflere odaklanmalı daha yüksek eğitim standartlarına talip olmalı. Okuma yazmanın ötesinde nitelikli bir okur yazar toplum olma yolunda hızla ilerlemeliyiz. Çinli bir ozanın ifadesiyle, ‘Bir yıl sonrasını düşünüyorsan buğday ek. On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik. Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir.’ Türkiye genç nüfusu, tarihi ve kültürel zenginliğiyle uzun vadeli hedefleri olan bir ülkedir. Bölgesinde önemli misyonlar üstlendiği bilgi teknolojilerinin bizi yepyeni bir dünyaya çağırdığı böylesi bir dönemde eğitim alanında toplumca çok daha nitelikli adımlar atacağız inşallah.”

Kursiyerlere başarılar dileyen Erdoğan, “8 haftanın sonunda inşallah sertifika sevincini yine birlikte paylaşacak, bu sıraları yeni kursiyerlerimize devredeceğiz” dedi.