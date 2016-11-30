MHP’li Okutan, başkanlık sistemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Okutan, basın toplantısına Adana’da meydana gelen yangında hayatını kaybeden çocuklara Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı dileyerek başladı. Okutan, ‘partili cumhurbaşkanı’ tartışmalarına değinerek, “Bütün yetkileri kendinde toplamış kişiye başkan deseniz ne olur, cumhurbaşkanı deseniz ne olur? İsim dışında hiçbir şey değişmeyecektir. Partili cumhurbaşkanlığında da tartışma konusu ‘cumhurbaşkanı bir partinin sadece üyesi mi olsun yoksa genel başkan olabilir mi’ noktasına gelmiştir. Bu aslında ‘1940 İsmet Paşa modeli mi, yoksa 1947 İsmet Paşa modeli mi istiyorsunuz’ tartışmasından başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI

Partili cumhurbaşkanına ilişkin olarak Okutan, “Partili cumhurbaşkanlığı, partinin askeri, hakimi, savcısı, memuru velhasıl partinin devleti sonucunu doğuracağından memleket ayrışmaya gidecektir. Böyle bir kutuplaşma ve ayrışma doğal olarak birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek, zihinsel olarak bölünmeye ve parçalanmaya hizmet edecektir. Birlikteliğimiz zarar görecektir. Bize göre yeni sistemin adı parti devletidir ve nihayetinde seçilmiş diktatörlüktür. Partili cumhurbaşkanlığı demek, Türkiye için aynı zamanda tek parti dönemine dönmek demektir” dedi.

Sorunun çözümü için kesin, kalıcı ve alternatif önerileri olduğunu belirten Okutan, “Çözüm 1982 Anayasası’nın cumhurbaşkanına verdiği yetkilerinin azaltılmasından geçmektedir. Bugün Türkiye’de öncelikle yapılması gereken, cumhurbaşkanlığı makamının yürütmeye ve icraya ilişkin yetkilerini sınırlandırmak, cumhurbaşkanının devlet birlik ve beraberliğini arttırıcı, koordineyi sağlayıcı ve daha çok temsil görevlerini yapan bir konumda, cumhurun reisi konumunda tutmaktır. Dolayısıyla başbakanlığın yetkileri arttırılmalı, icrai bir sorumluluğu bulunmayan cumhurbaşkanlığının yetkileri ise azaltılmalıdır. Böylece şikayetçi olunan iki başlı sistemden tekli sisteme geçilmiş olacaktır. Türkiye’nin ihtiyacı cumhurbaşkanının değil, başbakanın güçlendirilmesidir. Önerimiz adı üzerine, ‘güçlendirilmiş başbakanlık’ sistemidir. Yani parlamenter sistemin güçlendirilmesidir” diye konuştu.