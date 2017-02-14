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’Okuyayım, bereketi artsın’ dedi, 9 bin TL dolandırdı

Kastamonu’da bir kişi, bankadan çektiği parayla evine giderken yolda karşılaştığı ve “Ver amca okuyayım, paranın bereketi artsın” diyen şahıs tarafından dolandırıldı.


14 Şubat 2017 18:38

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Topçuoğlu Mahallesinde bir bankadan 12 bin TL kredi çeken O.D., borçlarını ödedikten sonra evine gitmek istedi. Bir süre kendisini takip eden kimliği belirsiz kişi, yolda durdurduğu O.D.’ye “Ver amca okuyayım, paranın bereketi arttın” diyerek yanındaki 9 bin TL’yi aldı. Okuma bahanesiyle bir apartmana giren şahıs, paraları da alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan O.D., 155’i arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, O.D.’nin ifadesi doğrultusunda çevredeki görgü tanıklarının ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıkları ve güvenlik kameraları sayesinde O.D.’yi 9 bin TL dolandıran zanlıların kimliklerini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vedat Yunus İkizoğlu

Etiketler: dolandırıcı, kastamonu


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