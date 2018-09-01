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Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na çağrı

Galatasaray Spor Kulübü, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağrısı yaparak, toplantının 22 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Haliç Kongre Merkezi’nde yapılmasına karar verdi. Bu toplantıda çoğunluk sağlanmazsa toplantı 29 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağrı

01 Eylül 2018 16:18

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Tüzüğümüzün 25.3. ve 28. maddeleri uyarınca, Genel Kurul’un olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına toplantının aşağıdaki gündemle 22 Eylül 2018 Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi, Haliç Oditoryum toplantı salonu, Beyoğlu İstanbul adresinde saat 10.00’da yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 29 Eylül 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir."

Oğuzhan Ort

 

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