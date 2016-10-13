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Olağanüstü Hal’in Uzatılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Olağanüstü Hal’in 3 ay süreyle uzatılması hakkında Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve TBMM’de onaylanan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı

13 Ekim 2016 07:21

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, “Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin 19.10.2016 Çarşamba günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılması hakkında Bakanlar Kurulu’nca 05.10.2016 tarihinde alınan karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun 11.10.2016 tarihili 5’inci birleşiminde onaylanmıştır” denildi. 

Caner Ünver

Etiketler: Olağanüstü Hal Uzatılması, Resmi Gazete, yayımlandı


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