Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, “Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin 19.10.2016 Çarşamba günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılması hakkında Bakanlar Kurulu’nca 05.10.2016 tarihinde alınan karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun 11.10.2016 tarihili 5’inci birleşiminde onaylanmıştır” denildi.

Caner Ünver