Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına en anlamı ve özel destek ve moral ise, İnegöl’e bağlı Hayriye mahallesi gençlerinden geldi.

İhbarla yola çıktılar sürprizle karşılaştılar

Mahalle gençleri tarafından İnegöl Jandarma Komutanlığı mensuplarına güzel bir sürpriz hazırlandı. Kavga ihbarı üzerine yola çıkan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle girişinde gençler tarafından meşaleler, dev Türk Bayrakları ve sloganlar ile karşılandı. Kısa süreli şaşkınlığın ardından “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları eşliğinde Türk bayrağının altından geçen Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin şehitler için okuttuğu mevlidi de dinleyip, dua ettiler. Okunan mevlidi-i şerif ve yapılan duanın ardından jandarma ekiplerine ve mahalle sakinlerine ikramlarda bulunuldu.

"Hainlerin yaptığı yanına kar kalmayacak"

Mahalle sakinleri adına konuşan Hakan Özdemir, “Geçen hafta İstanbul’da, bugün de Kayseri’de hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimiz için mahalle sakinleri olarak mevlit okuttuk, dualar yaptık. Son iki hain saldırının ardından herkes gerilmiş durumda. Önümüze çıkan hainler olursa, gereken cezayı vermeye hazırız. Artık ok yaydan çıkmış durumda. Bizi bölemeyecekler. Biz 15 Temmuz’da olduğu gibi her zaman devletimizin yanında olacağız. Kahpece, şerefsizce, insan kılığına girmiş hainlerin yaptıkları yanlarına kalmayacaktır” dedi.

Salih Bakıcı

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