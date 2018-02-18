Olaylara karışan 16 taraftar hakkında işlem başlatıldı

Spor Toto Süper Ligi 21’inci haftasında 11 Şubat tarihinde T.M.Akhisarspor ve Bursaspor arasında oynanan ve T.M. Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eren maçın ardından meydana gelen olaylarla ilgili Manisa İL Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar tamamlandı. Emniyet tarafından olaylara karıştığı tespit edilen 12'si Bursaspor, 4'ü de Akhisarspor taraftarı olmak üzere toplam 16 taraftar hakkında işlem başlatıldı. Manisa İL Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "11 Şubat 2018 günü Spor Toto Akhisar Stadyumunda T.M.Akhisarspor - Bursaspor takımları arasında oynanan müsabaka sonrasında misafir takım taraftarlarının Akhisar ilçesinden ayrılışları esnasında meydana gelen olaylarla ilgili Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olaylara karıştığı tespit edilen 12 Bursaspor ve 4 Akhisarspor taraftarı hakkında TCK ve Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde işlem başlatılmıştır" denildi.

Sadık Cangel

