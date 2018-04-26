Olaylı derbi soruşturmasında 5 kişi hakkında tutuklama talebi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı derbi soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen, aralarında Şenol Güneş’i yaralayan şüphelinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.



Fenerbahçe- Beşiktaş arasındaki olaylı derbi sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i yaralayan S.D.’nin de bulunduğu toplamda 47 kişi gözaltına alındı.



47 şüpheliden 25’i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.



Savcılıktaki sorgusu tamamlanan 5 şüpheli serbest bırakıldı. 15 şüpheli, “yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma” suçundan adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

5 şüpheliye tutuklama istemi



Aralarında Şenol Güneş’i yaralayan şüpheli S.D.’nin de bulunduğu 5 şüpheli ise “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin Anadolu Sulh Ceza Hakimliğindeki sorguları devam ediyor.



Öte yandan, olaylara karışan 4’ü çocuk 62 kişi hakkında işlem yapıldığı ve 4 çocuk için ayrı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerden 6’sının emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının toplamda 47 olduğu bildirildi. Firari 5 şüphelinin ise aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



22 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.