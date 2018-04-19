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Olaylı derbi tatil edildi

Tolga Zengin’le Fenerbahçe taraftarı arasındaki tartışmayı yatıştırmaya çalışan Şenol Güneş’in kafasına yabancı madde isabet etti. Hakemlerin temsilcilerle yaptığı görüşmesinde mücadelenin tatil edilmesine karar verildi.

Olaylı derbi tatil edildi

19 Nisan 2018 21:58

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynana derbinin 57. dakikasında bir taraftar ile tartışan Tolga’yı sakinleştirmeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasına tribünden atılan yabancı madde isabet etti.

Acı içinde yerde kalan Şenol Güneş daha sonra ayağa kalktı. Sarı-lacivertli taraftarların tepkisinin devam etmesi tarafından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girdi. Siyah-beyazlı futbolcular ile teknik ekip de sahadan ayrıldı. 

Karşılaşmada 3 kez sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı oyun durmuş ve 4. kez tekrarlanınca hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girme kararı aldı. Alınan karara göre mücadele tatil edildi.

 

 

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