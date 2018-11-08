Olaylı derbinin cezaları açıklandı!

PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası merakla beklenen derbinin cezalarını açıkladı. Cezalar şöyle:

"Galatasaray'ın, 02.11.2018 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta kuzey tribün 106,107,206,207 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP 100 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray hakkında kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve müsabaka bitiminde flaş röportaj ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı takdiren 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı 65 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray antrenörü Hasan Şaş'ın rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 20 bin 800 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray sporcusu Papa Ndiaye'nin rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray sporcusu Garry Rodrigues'in rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 7 bin 800 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Galatasaray sporcusu Ryan Donk'un rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 6 resmi müsabakadan men ve 15 bin 600 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray sporcusu Mariano Filho'nun cezalı olduğu halde akredite alanda yer almasından dolayı takdiren 5 bin TL para cesası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Galatasaray idarecisi Abdurrahim Albayrak, hakkında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Fahri Yılmaz'ın, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Uğur Yıldız'ın, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Eray Sözen'in, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Hande Sümertaş'ın, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 02.11.2018 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Roberto Soldado'nun rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 6 resmi müsabakadan men ve 15 bin 600 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Jailson Siqueira'nın rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 8 resmi müsabakadan men ve 20 bin 800 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Bülent Ataş'ın müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Ali Bozan'ın müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 03.11.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün, 05.11.2018 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton alt D,E,F ve Güney üst E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kardemir Karabükspor Kulübü'nün, 04.11.2018 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Boluspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kardemir Karabükspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey kale arkası alt B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kardemir Karabükspor Kulübü'nün, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kardemir Karabükspor Kulübü'nün, kulüp güvenlik sorumlusunun eşgüdüm toplantısına katılmaması ve müsabaka süresince bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Boluspor Kulübü sporcusu Yusuf Emre Gültekin'in, 04.11.2018 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Boluspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Tetiş Yapı Elazığspor Kulübü'nün, 02.11.2018 tarihinde oynanan Altınordu - Tetiş Yapı Elazığspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin 750 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."