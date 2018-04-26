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Olaylı derbiye ilişkin yürütülen soruşturma'da 15 kişi serbest bırakıldı

Olaylı derbiye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol talebiyle mahkeme sevk edilen 15 kişi serbest bırakıldı.

Olaylı derbiye ilişkin yürütülen soruşturmada 15 kişi serbest bırakıldı

26 Nisan 2018 18:12
 

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