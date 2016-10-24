TFF 1. Lig'in 8. haftasında Göztepe, Eskişehirspor'u ağırladı. Karşılaşmanın 90. dakikasında Eskişehirspor sahayı terk ederek soyunma odasına gidince, hakem Serkan Tokat maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig'in 8. haftasında Göztepe ile Eskişehirspor arasında Doğanlar Stadı'nda oynanan karşılaşma, konuk ekibin sahayı terk etmesi sonrası hakem Serkan Tokat'ın kararıyla tatil edildi. Müsabakayla ilgili karar Futbol Müsabaka Talimatı uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilecektir" denildi.