Diğer
Kategoriler

Olaylı maça ceza yağdı

Geçen hafta oynanan Karacabey Birlikspor-Kocaelispor maçında çıkan olaylar sebebiyle Karacabey Birlikspor’a bir, Kocaelispor’a ise iki maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Olaylı maça ceza yağdı

20 Ekim 2016 19:50

Karacabey-Kocaelispor maçının son düdüğü ile birlikte Kocaelisporlu Burak Süleyman yaptığı el hareketleri ortamın gerilmesine sebep olmuştu. İki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında gerginlik yaşanmıştı. TFF Profesyonel Disiplin Kurulu, Karacabey Birlikspor’u bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırdı. Kötü tezahüratın ikinci kez gerçekleşmesinden dolayı Karacabey Birlikspor’un ayrıca 2 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı da takdiren 2 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Hüseyin Korkmaz’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Kocaelispor’un ise 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve kötü tezahürat dolayısıyla da bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. aptığı hareketle olayların başlamasına sebep olan Burak Süleyman’a 5 resmi müsabakadan men ve 3 bin 750 TL para cezası verildi.

Etiketler: Birlikspor, Kocaelispor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!