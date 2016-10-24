İzmir Bölgesi’nden Mustafa Yerli, Fatih Deveci ve Murat Karataş’ın yönettiği karşılaşmayı onlarca vatandaş izledi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında konuk takım Isparta Davrazspor maçı kontrolü altına alırken Serik Belediyespor zaman zaman karşı ataklarla gol pozisyonu buldu. 29. dakikada Isparta Davraz ceza sahasında yaşanan mücadelede topun elle kontrol edildiğini gören maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Mehmet Kaya penaltı atışını gole çevirdi ve Serik Belediyespor 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Isparta Davraz taraftarı gerginlik yaşatırken çıkan arbedede tel örgülerin kırılmasına neden oldular. Polis taraftarın taşkınlığını önlemek için müdahale ederken karılaşma bir süre durdu. Olayların önlenmesinin ardından devam eden maçın ikinci yarısında iki takım da karşılıklı gol arayışını sürdürdü. 60. dakikada gol pozisyonu bulan Isparta Davrazspor, Serik Belediyespor ceza alanı içinde yaşanan mücadelede penaltı kazandı. Isparta Davrazspor penaltıdan Emrah ile bulduğu golle sevindi ve skoru eşitledi. (1-1) Ev sahibi Serik Belediyespor baskısını arttırırken uzatma dakikalarında Serik Belediyespor defans oyuncusu Abdurrahman kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kalan dakikalarda gol olmayınca iki takım 1’er puanı paylaştı.

Sedat Temel