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Olcay Şahan: 'Kardeşlerimizi her zaman destekleriz'

Trabzonspor’un, 1461 Trabzon ile oynadığı hazırlık maçından sonra konuşan Olcay Şahan, herkesin daha çok çalışması gerektiğini söyleyerek, “Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah her zaman kardeşlerimizi destekleriz” dedi.

Olcay Şahan: Kardeşlerimizi her zaman destekleriz

10 Ocak 2018 19:54
Olcay Şahan: 'Kardeşlerimizi her zaman destekleriz' - Tıkla İzle

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor burada 1461 Trabzon ile hazırlık maçı oynadı. 1-1 berabere biten maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor oyuncusu Olcay Şahan, iyi bir maç olduğunu ifade ederek, “Hocamız takımı da altyapıyı da görebildi. Kamp çok iyi gidiyor. Abdülkadir, Yusuf ve Rahim hepsi benim kardeşim. Performanslarının üzerine koymaları lazım. Perfomansları çok iyi inşallah devam ederler. Daha çok çalışmaları lazım. Burak abi ve Onur ile elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah her zaman kardeşlerimizi destekleriz" diye konuştu.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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